Американець, на ім'я Джон, довго чекав на встановлення останньої деталі – кухонної стільниці. Перевіривши записи з камер, чоловік зрозумів, що робітники напартачили, розповідає 24 Канал, посилаючись на допис їх популярної платформи Reddit.

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Що власник побачив на камерах

Нова стільниця зламалася в руках майстрів, які привезли її та намагалися вдвох занести у будинок. Цікаво, що чоловіки після цього одразу зникли.

"Це був останній штрих під час ремонту на першому поверсі. У день, коли робітники мали доставити стільницю, вони раптово зникли. Я подумав, що хлопці пішли на обід, або, можливо, відклали роботу через погоду. Через кілька днів, коли дізнався справжню причину затримки, пішов переглядати камери спостереження,

– розповів Джон.

На записі показано, як двоє чоловіків беруть стільницю з різних країв та йдуть до входу в будинок. Коли один із них переступає поріг, матеріал складається навпіл та падає.

Як робітники зламали стільницю: дивіться відео

Що пишуть у коментарях

"Треба було або встановити раковину, або вирізати отвір уже на місці", – порадив один із користувачів. "Добре, що стільниця зламалась саме тоді, а не всередині, де нова підлога", – написали в коментарях.

Власник додав, що один із робітників просто застиг на місці, коли стільниця розламалася надвоє. Якби він залишив запис довшим, то відео було б справді епічним.