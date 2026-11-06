Лишь каждый третий риэлтор с сертификатом зарегистрирован как ФЛП: что показали реестры

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Сколько сертифицированных риэлторов в Украине зарегистрированы как ФЛП

В реестре сертифицированных риэлторов Украины насчитывается 1 665 записей, однако действующие сертификаты имеют лишь 1 252 специалиста. Среди них только 441 человек, или 35%, зарегистрирован как ФЛП в сфере операций с недвижимостью, пишет Опендатабот.

Важно! Еще 40 сертифицированных риэлторов ранее имели соответствующий статус ФЛП, но впоследствии прекратили предпринимательскую деятельность. В то же время 771 специалист не имеет такой регистрации. Однако это не означает, что все они работают незаконно, ведь риэлторы могут предоставлять услуги и по другим формам занятости.

Всего в Украине зарегистрировано 77 060 ФЛП в сфере операций с недвижимостью, но менее 1% из них имеют действующий сертификат Ассоциации специалистов по недвижимости Украины. Такая разница связана, в частности, с тем, что соответствующий КВЭД охватывает не только посреднические услуги, но и другие операции с недвижимостью. Кроме того, сертификация АФНУ является добровольной, поэтому ее отсутствие не запрещает работать риэлтором.

В каких регионах Украины больше всего сертифицированных риэлторов

Больше всего специалистов с действующими сертификатами зарегистрировано в Киеве – 226 человек, или 18% от общего числа. Еще 118 риэлторов, или 9%, приходится на Киевскую область. Таким образом, в столице и области сосредоточено более четверти всех сертифицированных специалистов страны.

Среди других регионов по количеству таких риэлторов лидируют:

Винницкая область – 57 специалистов;

Тернопольская область – 50 специалистов;

Житомирская область – 43 специалиста.

В то же время 311 сертифицированных риэлторов не указали свой регион в реестре.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №16145, который предлагает изменить правила оплаты риэлторских услуг в Украине. В частности, посредникам хотят запретить взимать комиссию с людей, с которыми они не заключали договора.