Лише кожен третій рієлтор із сертифікатом має ФОП: що показали реєстри

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Скільки сертифікованих рієлторів в Україні мають ФОП

У реєстрі сертифікованих рієлторів України налічується 1 665 записів, проте чинні сертифікати мають лише 1 252 фахівці. Серед них тільки 441 особа, або 35%, зареєстрована як ФОП у сфері операцій із нерухомістю, пише Опендатабот.

Важливо! Ще 40 сертифікованих рієлторів раніше мали відповідний ФОП, але згодом припинили підприємницьку діяльність. Водночас 771 фахівець не має такої реєстрації. Однак це не означає, що всі вони працюють незаконно, адже рієлтори можуть надавати послуги й за іншими формами зайнятості.

Загалом в Україні зареєстровано 77 060 ФОПів у сфері операцій із нерухомістю, але менш як 1% із них мають чинний сертифікат Асоціації фахівців з нерухомості України. Така різниця пов'язана, зокрема, з тим, що відповідний КВЕД охоплює не лише посередницькі послуги, а й інші операції з нерухомістю. Крім того, сертифікація АФНУ є добровільною, тому її відсутність не забороняє працювати рієлтором.

У яких регіонах України найбільше сертифікованих рієлторів

Найбільше фахівців із чинними сертифікатами зареєстровано в Києві – 226 осіб, або 18% від загальної кількості. Ще 118 рієлторів, або 9%, припадає на Київську область. Таким чином, у столиці та області зосереджено понад чверть усіх сертифікованих фахівців країни.

Серед інших регіонів за кількістю таких рієлторів лідирують:

Вінницька область – 57 фахівців;

Тернопільська область – 50 фахівців;

Житомирська область – 43 фахівці.

Водночас 311 сертифікованих рієлторів не вказали свій регіон у реєстрі.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №16145, який пропонує змінити правила оплати рієлторських послуг в Україні. Зокрема, посередникам хочуть заборонити вимагати комісію від людей, з якими вони не укладали договору.