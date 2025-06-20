В какой стране Европы россияне и белорусы не смогут купить жилье

В третьем чтении Сейм Латвии принял закон, запрещающий гражданам России и Беларуси покупать жилье в стране. Кроме того, им не разрешено получать недвижимость в дар, а также обменивать.

В список тех, кто не сможет приобрести жилье в Латвии, вошли еще и российские и белорусские компании, передает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Для чего в Латвии запретили россиянам и белорусам покупать недвижимость

Как объясняют в латвийском сейме, этот закон должен ограничить влияние гибридных угроз с косвенным приобретением недвижимости.

Еще во втором чтении под запрет попали как граждане России, так и бывшие (не) граждане Латвии, которые получили автоматический вид на жительство и после 24 февраля 2022, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину, сдали экзамен на уровень владения языком и прошли проверку на лояльность.

Однако в третьем чтении были внесены уже некоторые послабления для этой категории.

Известно, что правила предназначены для всех видов отчуждения и приобретения прав собственности, в частности по сделке купли-продажи, аренды или найма с правом выкупа, дарения, обмена, соглашениями содержания, аукционов, соглашениями наследования и любыми другими видами сделок.

Обратите внимание! Среди исключений в этом законе, когда граждане России и Беларуси таки могут получить недвижимость в Латвии, есть имущество, переходящее в наследство родственникам, или признается собственностью по решению суда.