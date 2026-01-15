Румыния возглавила рейтинг доступности жилья в ЕС: действительно ли там выгодно

Румыния заняла первое место среди стран ЕС по доле граждан, владеющих собственным жильем. В то же время эти показатели не всегда отражают реальную доступность жилья, особенно для потенциальных инвесторов.

Кто возглавил рейтинг по проценту владельцев?

Румыния имеет самую высокую долю владельцев жилья среди стран ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

По результатам исследования Global Property Guide, 94,3% домохозяйств в Румынии проживают в собственном жилье. Вместе с этим страна фиксирует и самый высокий уровень перенаселения в ЕС. Более 40% населения живут в слишком малых квартирах, где на одного человека приходится недостаточная жилая площадь.

Высокие показатели владения жильем также демонстрируют другие страны. В Словакии владельцами жилья являются около 93% домохозяйств, в Венгрии более 91%, в Хорватии почти 91%, в Болгарии более 84%.

Сколько стоит жилье в этих странах?

По данным Numbeo, средняя стоимость квадратного метра в Румынии составляет от 2 500 долларов, хотя в Бухаресте цены в центре города могут достигать от 4 000 долларов.

В других странах на востоке Европы средняя стоимость квадратного метра такова:

Словакия – 3 600 долларов;

Хорватия – 3 300 долларов;

Венгрия – 3 000 долларов;

Болгария – 2 100 долларов.

Для украинцев стоимость значительно выше средних показателей на первичном и вторичном рынках в Украине. В то же время в пределах Европейского Союза эти страны остаются среди самых доступных по ценам на недвижимость.

Как отличается Западная Европа?

В Западной Европе сформировалась другая модель жилищного рынка. У Германии собственниками жилья являются 47% населения, а аренда остается основной формой проживания. Подобная ситуация наблюдается и во Франции, где доля арендаторов стабильно высока.

Разница заметна и по уровню цен. Средняя стоимость квадратного метра во Франции превышает 5 800 долларов, а в Германии достигает более 6 300 долларов.

К слову, самой дорогой локацией для покупки недвижимости в ЕС остается Люксембург. Стоимость квадратного метра в столице этой страны превышает 11 000 евро.

Какова стоимость квадратного метра в Польше?