Кто возглавил рейтинг по проценту владельцев?
Румыния имеет самую высокую долю владельцев жилья среди стран ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Eurostat.
По результатам исследования Global Property Guide, 94,3% домохозяйств в Румынии проживают в собственном жилье. Вместе с этим страна фиксирует и самый высокий уровень перенаселения в ЕС. Более 40% населения живут в слишком малых квартирах, где на одного человека приходится недостаточная жилая площадь.
Высокие показатели владения жильем также демонстрируют другие страны. В Словакии владельцами жилья являются около 93% домохозяйств, в Венгрии более 91%, в Хорватии почти 91%, в Болгарии более 84%.
Сколько стоит жилье в этих странах?
По данным Numbeo, средняя стоимость квадратного метра в Румынии составляет от 2 500 долларов, хотя в Бухаресте цены в центре города могут достигать от 4 000 долларов.
В других странах на востоке Европы средняя стоимость квадратного метра такова:
- Словакия – 3 600 долларов;
- Хорватия – 3 300 долларов;
- Венгрия – 3 000 долларов;
- Болгария – 2 100 долларов.
Для украинцев стоимость значительно выше средних показателей на первичном и вторичном рынках в Украине. В то же время в пределах Европейского Союза эти страны остаются среди самых доступных по ценам на недвижимость.
Как отличается Западная Европа?
В Западной Европе сформировалась другая модель жилищного рынка. У Германии собственниками жилья являются 47% населения, а аренда остается основной формой проживания. Подобная ситуация наблюдается и во Франции, где доля арендаторов стабильно высока.
Разница заметна и по уровню цен. Средняя стоимость квадратного метра во Франции превышает 5 800 долларов, а в Германии достигает более 6 300 долларов.
К слову, самой дорогой локацией для покупки недвижимости в ЕС остается Люксембург. Стоимость квадратного метра в столице этой страны превышает 11 000 евро.
Какова стоимость квадратного метра в Польше?
Средняя стоимость жилья в Польше варьируется от 8 500 до 28 000 злотых за квадратный метр (около 2 200 до 7 000 долларов) в зависимости от города, с самыми высокими ценами в Варшаве и Сопоте.
Рост цен на недвижимость в 2026 году обусловлено дефицитом новостроек, ростом затрат на строительство, ограниченным доступом к ипотеке и стабильным спросом инвесторов.