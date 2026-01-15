Кто возглавил рейтинг по проценту владельцев?

Румыния имеет самую высокую долю владельцев жилья среди стран ЕС, пишет 24 Канал со ссылкой на Eurostat.

Смотрите также Вернулись из Германии и восстановили старый дом: как выглядит дом теперь

По результатам исследования Global Property Guide, 94,3% домохозяйств в Румынии проживают в собственном жилье. Вместе с этим страна фиксирует и самый высокий уровень перенаселения в ЕС. Более 40% населения живут в слишком малых квартирах, где на одного человека приходится недостаточная жилая площадь.

Высокие показатели владения жильем также демонстрируют другие страны. В Словакии владельцами жилья являются около 93% домохозяйств, в Венгрии более 91%, в Хорватии почти 91%, в Болгарии более 84%.

Сколько стоит жилье в этих странах?

По данным Numbeo, средняя стоимость квадратного метра в Румынии составляет от 2 500 долларов, хотя в Бухаресте цены в центре города могут достигать от 4 000 долларов.

В других странах на востоке Европы средняя стоимость квадратного метра такова:

Словакия – 3 600 долларов;

Хорватия – 3 300 долларов;

Венгрия – 3 000 долларов;

Болгария – 2 100 долларов.

Для украинцев стоимость значительно выше средних показателей на первичном и вторичном рынках в Украине. В то же время в пределах Европейского Союза эти страны остаются среди самых доступных по ценам на недвижимость.

Как отличается Западная Европа?

В Западной Европе сформировалась другая модель жилищного рынка. У Германии собственниками жилья являются 47% населения, а аренда остается основной формой проживания. Подобная ситуация наблюдается и во Франции, где доля арендаторов стабильно высока.

Разница заметна и по уровню цен. Средняя стоимость квадратного метра во Франции превышает 5 800 долларов, а в Германии достигает более 6 300 долларов.

К слову, самой дорогой локацией для покупки недвижимости в ЕС остается Люксембург. Стоимость квадратного метра в столице этой страны превышает 11 000 евро.

Какова стоимость квадратного метра в Польше?