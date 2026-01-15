Хто очолив рейтинг за відсотком власників?

Румунія має найвищу частку власників житла серед країн ЄС, пише 24 Канал з посиланням на Eurostat.

За результатами дослідження Global Property Guide, 94,3% домогосподарств у Румунії проживають у власному житлі. Разом з цим країна фіксує і найвищий рівень перенаселення в ЄС. Понад 40% населення мешкають у надто малих квартирах, де на одну людину припадає недостатня житлова площа.

Високі показники володіння житлом також демонструють інші країни. У Словаччині власниками житла є близько 93% домогосподарств, в Угорщині понад 91%, у Хорватії – 90%, у Болгарії понад 84%.

Скільки коштує житло у цих країнах?

За даними Numbeo, середня вартість квадратного метра в Румунії становить від 2 500 доларів, хоча у Бухаресті ціни у центрі міста можуть сягати від 4 000 доларів.

У інших країнах на сході Європи середня вартість квадратного метра така:

Словаччина – 3 600 доларів;

Хорватія – 3 300 доларів;

Угорщина – 3 000 доларів;

Болгарія – 2 100 доларів.

Для українців вартість значно вища за середні показники на первинному та вторинному ринках в Україні. Водночас у межах Європейського Союзу ці країни залишаються серед найдоступніших за цінами на нерухомість.

Як відрізняється Західна Європа?

У Західній Європі сформувалася інша модель житлового ринку. У Німеччині власниками житла є 47% населення, а оренда залишається основною формою проживання. Подібна ситуація спостерігається й у Франції, де частка орендарів стабільно висока.

Різниця помітна і за рівнем цін. Середня вартість квадратного метра у Франції перевищує 5 800 доларів, а в Німеччині сягає понад 6 300 доларів.

До слова, найдорожчою локацією для купівлі нерухомості в ЄС залишається Люксембург. Вартість квадратного метра в столиці цієї країни перевищує 11 000 євро.

Яка вартість квадратного метра у Польщі?