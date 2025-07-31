Арендовать однокомнатную квартиру стало дороже во всех областных центрах, кроме Черновцов. Самые высокие цены – в западных городах.

Лидером по ценам на аренду в этом сегменте является не Киев и даже не Львов. Самые высокие цены были зафиксированы в Ужгороде, пишет 24 Канал, ссылаясь на аналитику OLX Недвижимости.

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Какие цены на аренду в Ужгороде?

Средняя цена за аренду однокомнатной квартиры составляет 18,7 тысячи гривен. Для сравнения: во Львове – 17,4 тысячи гривен, в Киеве – 16 тысяч гривен.

Очевидно, такие высокие цены на аренду в Ужгороде обусловлены соответственно высоким спросом обусловлены соответственно высоким спросом. А предложений там не так много, как в Киеве или Львове.



Цены на аренду однокомнатной квартир / Инфографика OLX

За первое полугодие аренда плата за однокомнатную квартиру в Ужгороде подорожала аж на 10% подорожала аж на 10%. Цены за двух- и трехкомнатные квартиры фактически такие же, как во Львове, но в то же время значительно дешевле, чем в Киеве.

Например, снимать двухкомнатную квартиру в Ужгороде стоит 20,8 тысячи гривен, а в Киеве – 31 тысячи гривен. За трехкомнатное жилье в Ужгороде придется платить 22,8 тысячи гривен, а в Киеве – аж 60 тысяч гривен.



Цены на аренду трехкомнатных квартир / Инфорграфика OLX Недвижимости

Интересно, что арендовать трехкомнатную квартиру в Ужгороде стало дешевле. За первое полугодие средняя стоимость снизилась на 10%. Это, к слову, самый высокий отрицательный показатель по Украине.