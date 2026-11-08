Квадратный метр до 2 тысяч евро: где в Европе можно найти самое дешевое жилье

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Где самое дешевое жилье в Европе

Как показывают данные исследования Deloitte Property Index, самым доступным национальным рынком жилья остается Турция.

В этой стране средняя цена составляет 864 евро за квадратный метр. Однако за год в Турции зафиксировано снижение стоимости на 9%.

В Сербии и Албании покупка недвижимости обходится в среднем в 1 706 и 1 720 евро за квадратный метр соответственно.

Четвертое место среди самых дешевых стран занимает Румыния с показателем 1 917 евро за метр, а замыкает пятерку Греция, где средняя цена составляет 1 931 евро.

Интересно! При этом румынский рынок продемонстрировал рекордный рост среди исследуемых стран – жилье там подорожало на 14,4% за год.

Где самые дешевые города для покупки квартиры в центре

Если рассматривать недвижимость непосредственно в центральных районах городов, то, согласно данным отчета Mapping the World’s Prices от Deutsche Bank Research Institute, самым выгодным европейским городом оказался Стамбул. Об этом пишет Euronews. Квадратный метр квартиры в его центре стоит 2 646 евро.

На втором месте оказались Афины со средней ценой 3 442 евро за метр.

Третьим с конца среди городов рейтинга неожиданно стал Брюссель: в столице ЕС квадратный метр в центре оценивается в 4 380 евро, что делает его одним из самых дешевых столичных центров Западной Европы.

Ниже психологической отметки в 5 тысяч евро за метр удерживается также британский Бирмингем с показателем 4 671 евро.

В то же время в Варшаве, Будапеште и Эдинбурге планка уже превысила 5 200–5 700 евро.

Где в Европе самые низкие арендные ставки

Для тех, кто ищет временное или съемное жилье, самыми дешевыми вариантами на территории ЕС остаются недвижимость в Болгарии. В Пловдиве, Варне и Софии месячная аренда составляет от 6,6 до 8,7 евро за квадратный метр площади.

В греческих городах Патрах и Салониках арендовать квартиру можно за 7,6 и 9,2 евро за квадратный метр в месяц. Для сравнения: в Бухаресте средняя арендная ставка достигает 11,2 евро за метр.

Напомним, что в Польше средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре города составляет 2 765 злотых. Трехкомнатную квартиру в центре можно арендовать в среднем за 4 497 злотых. В частности, самым дорогим городом для аренда недвижимости остается Варшава.