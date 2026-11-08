Квадратний метр до 2 тисяч євро: де в Європі можна знайти найдешевше житло

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Де найдешевше житло в Європі

Як свідчать дані дослідження Deloitte Property Index, найдоступнішим національним ринком житла залишається Туреччина.

У цій країні встановлена середня ціна 864 євро за квадратний метр. Однак за рік у Туреччині зафіксували спад вартості на 9%.

У Сербії та Албанії придбання нерухомості коштує в середньому 1 706 та 1 720 євро за квадратний метр відповідно.

Четверту позицію серед найдешевших країн посідає Румунія з показником 1 917 євро за метр, а замикає п'ятірку Греція, де середня ціна становить 1 931 євро.

Цікаво! При цьому румунський ринок продемонстрував рекордне зростання серед досліджуваних країн – житло там подорожчало на 14,4% за рік.

Де найдешевші міста для купівлі квартири в центрі

Якщо розглядати нерухомість безпосередньо в центральних районах міст, то за даними звіту Mapping the World’s Prices від Deutsche Bank Research Institute, найвигіднішим європейським містом виявився Стамбул. Про це пише Euronews. Квадратний метр квартири в його центрі коштує 2 646 євро.

На другій сходинці розташувалися Афіни із середньою ціною 3 442 євро за метр.

Третім з кінця серед міст рейтингу несподівано став Брюссель: у столиці ЄС квадратний метр у центрі оцінюють у 4 380 євро, що робить його одним із найдешевших столичних центрів Західної Європи.

Нижче психологічної межі у 5 тисяч євро за метр утримується також британський Бірмінгем із показником 4 671 євро.

Водночас у Варшаві, Будапешті та Единбурзі планка вже перевищила 5 200 – 5 700 євро.

Де в Європі найнижчі ставки оренди

Для тих, хто шукає тимчасове або орендне житло, найдешевшими варіантами на території ЄС залишається нерухомість у Болгарії. У Пловдиві, Варні та Софії місячна оренда становить від 6,6 до 8,7 євро за квадратний метр площі.

У грецьких містах Патри та Салоніки орендувати квартиру можна за 7,6 та 9,2 євро за квадратний метр щомісяця. Для порівняння, у Бухаресті середня орендна ставка сягає 11,2 євро за метр.

Нагадаємо, що у Польщі середня вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста становить 2 765 злотих. Трикімнатну квартиру в центрі можна орендувати в середньому за 4 497 злотих. Зокрема, найдорожчим містом для оренди нерухомості залишається Варшава.