Что известно о самом маленьком здании в Варшаве и как оно будет возвращать себе былую славу

Самым маленьким зданием в Варшаве считают небольшой киоск на перекрестке улиц Длуга и Фрета. Его ждет перевоплощение, которое должно вернуть сооружению былую славу.

О маленьком, однако символическом месте в столице Польши 24 Канал рассказывает со ссылкой на WhiteMAD.

Читайте также Сложенный, как 3D-пазл: в Осло есть офисный центр, который можно легко разобрать

История самого маленького здания Варшавы

История этого здания достигает еще 1843 года. Тогда Кароль Банаш построил его как табачный киоск. Десятилетиями здание было местом продажи газет и сигарет.

Даже драматические события Варшавского восстания 1944 года не смогли его полностью разрушить. После войны, хоть и поврежденный, киоск все еще был частью ландшафта Старого города.



Такой вид здание имело когда-то / Фото Цифрового национального музея

Однако с годами, к сожалению, здание обветшало. Осыпалась штукатурка, начали разрушаться окна. Из-за этого и не только о киоске с давней историей начали забывать.



Современный вид киоска / Фото с Google Maps

Планы по восстановлению киоска

Теперь благодаря инициативе монастыря Павлинов в этом историческом здании, которое имеет площадь всего 12 квадратных метров, появился шанс на новую жизнь.

Целью проекта является не просто восстановление прежней эстетики киоска, а предоставление ему новой функции. Вскоре там заработает галерея сакрального искусства – место, для современных произведений, вдохновленных духовностью и сакральным.



Такой вид будет иметь восстановленное здание / Фото с сайта WhiteMAD

Проектом руководит варшавский архитектор Яцек Триц. Вместе с консерватором исторических зданий Павлом Собчинским он будет заботиться о сохранении историчности здания. В планах восстановить оригинальный вход, а все архитектурные детали воссоздать с максимальной тщательностью. Проект разрабатывают в тесном сотрудничестве с Мазовецким воеводским управлением охраны памятников.

Архитектор отметил, что стремится вернуть этому месту былую славу, но также открыть его для новой жизни.

Напомним, в немецкой деревне Рипс построили крошечный домик для туристов, площадь которого всего 11 квадратных метров. Дом, переоборудован из трансформаторной подстанции, стоил 140 тысяч евро и сдается в аренду за 110 евро в сутки.