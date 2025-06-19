Стоимость участка на "Бункере миллиардеров" установила новый ценовой рекорд

Пустой участок на Индиан-Крик, штат Флорида, граничащий с двумя соседними участками основателя Amazon Джеффа Безоса, продали за рекордные 105 миллионов долларов. Продавцом стал немецкий застройщик Михаил Пелег.

Как известно, что на знаменитом острове живут, кроме Джеффа Безоса, имеют недвижимость дочь президента США, Иванка Трамп, политический советник Джаред Кушнер и легенда НФЛ Том Брэдли, передает 24 Канал со ссылкой на Times of India.

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Что известно о купленном участке на острове

Согласно данным Forbes, пустой участок имеет площадь 1,84 акра и выходит на залив Бискейн на западе. В далеком 2018 году Пелег приобрел землю за 27,5 миллионов долларов. В то же время сначала землю хотели продать за цену в 200 миллионов долларов по состоянию на конец 2024 года.

Недавняя сделка, заключена исключительно за наличные, ознаменовала почти четырехкратный возврат его инвестиций, установив новый ценовой рекорд для острова и подняв планку стоимости земли, не говоря уже о застроенном особняке, в одном из самых секретных анклавов США,

– говорится в сообщении.

Почему Индиан-Крик называют "Бункером миллиардеров" Все потому, что остров является эксклюзивным рукотворным островом, где живут одни из самых влиятельных и богатых фигур мира. Кроме того, это довольно высокотехнологичный район, предлагающий приватность и безопасность.

Интересно, что продажа в 105 миллионов долларов побила предыдущий рекорд острова, установленный всего год назад в мае 2024 года.

Тогда Джефф Безос заплатил рекордные 87 миллионов долларов за свою 3 недвижимость. Две других были куплены за 68 миллионов долларов и 79 миллионов долларов соответственно.