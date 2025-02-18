Стало мировой сенсацией: как выглядит село с единственной улицей

В Польше есть уникальное село, которое привлекло внимание всего мира. Говорится о Сулошову, которое существует вокруг одной улицы.

Дома и вся местная инфраструктура расположены вдоль единой улицыі протяженностью 9 километров. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Express.

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Как выглядит уникальное село

Дома и предприятия Сулошовы построены по обе стороны единой дороги. Вокруг простираются живописные поля, создающие с высоты птичьего полета эффект картинки из пинтереста.

Представительница местного совета Катажина Биеда говорит, что эти пейзажи, снятые с дронов, напоминают листья. Так об их деревне узнали далеко за пределами Польши.

Как объяснила Биеда, жизнь вдоль одной улицы была удобной для людей. Такая планировка подходила всем прежде всего из-за транспортной доступности.

Польское село Сулошова: видео

Сколько людей живет в Сулошове

В уникальном польском селе проживает около 6000 человек, из которых 5672 зарегистрированы официально.

Несмотря на то, что Сулошова небольшая, туда ежегодно прибывает множество туристов, особенно весной и летом. Среди достопримечательностей – средневековый замок Пескова Скала и скальный монолит Maczuga Herkulesa (дубинка Геркулеса) высотой 30 метров.

Село славится также и природной красотой – там можно увидеть более 400 пещер. Все это делает его магнитом для путешественников.