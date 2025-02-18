Будинки та вся місцева інфраструктура розташовані вздовж єдиної вулиці протяжністю 9 кілометрів. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на Express.

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Який вигляд має унікальне село

Будинки і підприємства Сулошови збудовані по обидва боки єдиної дороги. Навколо простягаються мальовничі поля, що створюють з висоти пташиного польоту ефект картинки з пінтереста.

Представниця місцевої ради Катажина Бієда каже, що ці пейзажі, зняті з дронів, нагадують листя. Так про їхнє село дізналися далеко за межами Польщі.

Як пояснила Бієда, життя вздовж однієї вулиці було зручним для людей. Таке планування підходило всім насамперед через транспортну доступність.

Польське село Сулошова: відео

Скільки людей живе в Сулошові

В унікальному польському селі проживає близько 6000 осіб, з яких 5672 зареєстровані офіційно.

Попри те, що Сулошова невелика, туди щорічно прибуває безліч туристів, особливо навесні та влітку. Серед визначних пам'яток – середньовічний замок Пєскова Скала та скельний моноліт Maczuga Herkulesa (кийок Геркулеса) висотою 30 метрів.

Село славиться також і природною красою – там можна побачити більш ніж 400 печер. Все це робить його магнітом для мандрівників.