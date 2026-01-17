Старый дом, сад и камерунские козы: как семья покинула город и обустраивает дом в селе

Два года назад Елена вместе с семьей переехала из города в село. Там купить участок со стареньким домом на нем. Сначала дом рассматривали как строительный вагончик, однако впоследствии взялись за его ремонт.

Как строительный вагончик стал домом?

Что уже удалось семье сделать на новом месте, как теперь выглядит дом, 24 Канал рассказывает со ссылкой на рассказы женщины в тиктоке na_racho.

Однажды после гостевания у друзей Елена вместе с семьей решила купить земельный участок в селе. Женщина отмечает, что сделали это не из-за проблем, а чтобы изменить жизнь, создать собственное пространство и научить детей работать.

Дом достался нам бонусом. Сначала его рассматривали как строительный вагончик. Но летом мы не устояли перед красотой природы и переехали в дом,

– рассказывает на видео Елена.

Семья отремонтировала старенький дом для временного проживания там. Дороже всего было сделать ванну, потому что ее пришлось строить с нуля.

Кроме того, на территории заложили сад. Более того, двором бегают милые камерунские козы. А в планах строительство нового дома. За это семья планирует взяться уже с весны.

В комментариях пользователи сети выражают восхищение результатами работы семьи и просят показывать как можно больше кадров того, как удалось обустроить дом.

Как семья отремонтировала и обустроила дом в селе: смотрите видео

Согласно данным OLX Недвижимость, в Украине старые дома в селах можно приобрести от нескольких тысяч долларов. В то же время такая стоимость обычно обусловлена неудовлетворительным состоянием жилья, отсутствием коммуникаций, невыгодным расположением и тому подобное.

Что известно о других старых домах, которые отремонтировали украинцы?

Украинка переехала из города в деревню и приобрела старый дом за 800 долларов, расположенный в 20 километрах от города. Дом более 14 лет стоял заброшенным, без газа, воды и отопления, поэтому супругам пришлось восстанавливать все с нуля. Несмотря на сложные условия, они постепенно обустраивают жилье, отремонтировали детскую, кухню, ванную и несколько комнат. Также пара упорядочила придомовую территорию, превращая старый дом в полноценный дом.

Супруги из Киева приобрели старый дом в Карпатах, планируя только косметический ремонт, однако после советов друзей взялось за полную реконструкцию кухни, ванны и нескольких комнат. Во время работ обнаружили, что дом прогнил и пол лежал на земле, поэтому дом пришлось поднимать домкратами, сохраняя часть старых балок для подлинности. Больше всего трудностей вызвали крышу, сантехника и доставка материалов в горы. Ремонт длился более года, после чего в дом начали приезжать первые гости.