60 метров без налога: сколько придется платить за большую квартиру в 2026 году

Налог на недвижимость в 2026 году платят владельцы жилья, площадь которого превышает установленные законом нормы. Сумма зависит от количества "лишних" квадратных метров и стоимости налога за один квадратный метр.

Кто должен платить налог на недвижимость?

Налог начисляют только на площадь жилья, которая превышает льготные пределы, определенные Налоговым кодексом, пишет 24 Канал.

Налогообложение применяется если:

площадь квартиры превышает 60 квадратных метров;

площадь дома более 120 квадратных метров;

в собственности есть и квартира, и дом, льготный лимит составляет 180 квадратных метров.

При этом учитывается общая площадь объекта, а не только жилая, отмечается в статье 266 НКУ.

К слову, если недвижимость находится в совместной собственности, льготную норму применяют отдельно к каждому совладельцу. Поэтому сумма налога может быть меньше, чем в случае, когда жилье оформлено на одно лицо, сообщает адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Какую сумму придется заплатить в 2026 году?

Ставку налога определяют местные советы, но закон устанавливает максимальное ограничение. Она не может превышать 1,5% от минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх льготной нормы.

В 2026 году максимальная ставка составляет 120 гривен за один квадратный метр сверх установленного лимита.

Пример расчета если:

квартира площадью 80 квадратных метров, следовательно облагается налогом 20 квадратных метров, а приблизительная сумма налога составляет 2 400 гривен в год;

в год; квартира 100 квадратных метров: налог начисляют на 40 квадратных метров, около 4 800 гривен ;

; дом 150 квадратных метров: облагается налогом 30 квадратных метров, около 3 600 гривен.

Для крупной недвижимости действует дополнительное правило. Если площадь квартиры превышает 300 квадратных метров или дома 500 квадратных метров, к основному налогу добавляется фиксированный платеж в размере 25 тысяч гривен в год за каждый такой объект.

Когда нужно уплатить налог?

В 2026 году владельцы недвижимости платят налог за предыдущий год. Налоговая служба направляет уведомление с рассчитанной суммой до 1 июля.

Важно! После получения уведомления владелец имеет 60 дней, чтобы уплатить налог. Если этого не сделать вовремя, на сумму долга могут начислить штраф и пеню.

Местные советы могут устанавливать более низкие ставки, чем максимальный предел, определенный законом. Из-за этого фактический размер налога в разных городах и громадах может отличаться даже для жилья одинаковой площади.

Кто может не платить налог на недвижимость?