60 метрів без податку: скільки доведеться платити за більшу квартиру у 2026 році

Податок на нерухомість у 2026 році сплачують власники житла, площа якого перевищує встановлені законом норми. Сума залежить від кількості "зайвих" квадратних метрів та вартості податку за один квадратний метр.

Хто має платити податок на нерухомість?

Податок нараховують лише на площу житла, яка перевищує пільгові межі, визначені Податковим кодексом, пише 24 Канал.

Оподаткування застосовується якщо:

площа квартири перевищує 60 квадратних метрів;

площа будинку понад 120 квадратних метрів;

у власності є і квартира, і будинок, пільговий ліміт становить 180 квадратних метрів.

При цьому враховується загальна площа об'єкта, а не лише житлова, зазначається у статті 266 ПКУ.

До слова, якщо нерухомість перебуває у спільній власності, пільгову норму застосовують окремо до кожного співвласника. Через це сума податку може бути меншою, ніж у випадку, коли житло оформлене на одну особу, повідомляє адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Яку суму доведеться заплатити у 2026 році?

Ставку податку визначають місцеві ради, але закон встановлює максимальне обмеження. Вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за кожен квадратний метр понад пільгову норму.

У 2026 році максимальна ставка становить 120 гривень за один квадратний метр понад встановлений ліміт.

Приклад розрахунку якщо:

квартира площею 80 квадратних метрів, отже оподатковується 20 квадратних метрів, а приблизна сума податку становить 2 400 гривень на рік;

на рік; квартира 100 квадратних метрів: податок нараховують на 40 квадратних метрів, близько 4 800 гривень ;

; будинок 150 квадратних метрів: оподатковується 30 квадратних метрів, близько 3 600 гривень.

Для великої нерухомості діє додаткове правило. Якщо площа квартири перевищує 300 квадратних метрів або будинку 500 квадратних метрів, до основного податку додається фіксований платіж у розмірі 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт.

Коли потрібно сплатити податок?

У 2026 році власники нерухомості сплачують податок за попередній рік. Податкова служба надсилає повідомлення з розрахованою сумою до 1 липня.

Важливо! Після отримання повідомлення власник має 60 днів, щоб сплатити податок. Якщо цього не зробити вчасно, на суму боргу можуть нарахувати штраф і пеню.

Місцеві ради можуть встановлювати нижчі ставки, ніж максимальна межа, визначена законом. Через це фактичний розмір податку у різних містах і громадах може відрізнятися навіть для житла однакової площі.

Хто може не платити податок на нерухомість?