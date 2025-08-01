Укр Рус
Недвижимость Покупка жилья Программа "еОселя" набирает обороты: сколько украинцев получило кредиты в 2025 году
1 августа, 08:21
2

Программа "еОселя" набирает обороты: сколько украинцев получило кредиты в 2025 году

Алена Захарова
Основні тези
  • В 2025 году программой "еОселя" воспользовались более 3,6 тысячи украинцев, объем выданных кредитов составил 6,6 миллиарда гривен.
  • За последнюю неделю выдано 157 кредитов на 290 миллионов гривен, из которых 82 льготные под 3% годовых для военнослужащих, медиков, педагогов и ученых.

2025 году программа льготного жилищного кредитования "еОселя" продемонстрировала активное развитие. Уже более 3,6 тысячи украинцев уже воспользовались возможностью приобрести собственное жилье.

Общий объем выданных с начала года кредитов достиг 6,6 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Смотрите также Квартира или дом: как сделать правильный выбор – советы эксперта

Сколько кредитов по "еОсели" выдали в 2025-м?

Только за последнюю неделю было выдано 157 кредитов на сумму 290 миллионов гривен. Из них 82 кредита – льготные под 3% годовых. Их получили:

  • 64 военнослужащих и представители сектора безопасности,
  • 8 медицинских работников,
  • 8 педагогов,
  • 2 ученых.

Кредиты под 7% выдано:

  • 55 украинцам, которые не имеют собственного жилья,
  • 17 внутренне перемещенным лицам (ВПЛ),
  • 3 ветеранам.


Сколько денег выдано украинцам по "еОсели" с начала 2025 года / Фото Unsplash

Где украинцы чаще всего покупают жилье?

Активнее всего программой пользуются в:

  • Киевской области – 51 кредит,
  • городе Киеве – 27 кредитов,
  • Львовской области – 12,
  • Ивано-Франковской области – 10.

По типу жилья, большинство кредитов (94) было выдано на приобретение жилья первой продажи, в том числе 22 объекта еще находятся на стадии строительства. Еще 63 кредита украинцы получили на покупку квартир на вторичном рынке.

Интересно! Всего с момента запуска программы в октябре 2022 года в целом выдано уже 18 451 кредит на сумму более 30,7 миллиарда гривен. Программа продолжает поддерживать граждан, которые стремятся иметь собственный дом, особенно среди защитников, педагогов, медиков и ВПО.

Что такое "еОселя"?

В Украине действует государственная программа льготного ипотечного кредитования – "еОселя". Она помогает гражданам приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Украинцы могут получить льготный ипотечный кредит на жилье под 3% или 7% годовых – в зависимости от категории заемщика.