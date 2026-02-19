В Киеве выросли цены на новостройки: сколько теперь стоит квадратный метр

Первичный рынок жилья в Киеве в феврале 2026 года демонстрирует постепенный рост цен. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы превысила тысячу долларов, а разница между Киевом и пригородом остается существенной.

Какие цены на новостройки Киева?

По состоянию на середину февраля средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составляет около 1 310 долларов. За последние шесть месяцев показатель вырос примерно на 2%, сообщает ЛУН.

В национальной валюте средняя стоимость квадратного метра достигла 57 100 гривен. В августе 2025 года она составляла 54 200 гривен, то есть цена выросла почти на 3 000 гривен за квадратный метр.

Стоимость зависит от класса жилья:

у премиум-сегменте средняя цена составляет около 139 000 гривен за квадратный метр;

у бизнес-классе – 78 000 гривен за квадратный метр;

у комфорт-классе – около 49 700 гривен за квадратный метр;

в эконом-классе – 43 200 гривен за квадратный метр.

Как цена зависит от расположения?

Цены сильно разнятся в зависимости от района. Самым дорогим остается Печерский район со средней стоимостью 118 000 гривен за квадратный метр. В Подольском и Оболонском районе за квадратный метр придется заплатить 73 400 и 70 800 гривен соответственно.

Дешевле всего квартиру можно приобрести в:

Днепровском районе – 48 700 гривен за квадратный метр;

Дарницком районе – 46 300 гривен за квадратный метр;

Деснянском районе – 35 700 гривен за квадратный метр.

Средняя стоимость квадратного метра в Киеве / Инфографика ЛУН

Какая стоимость квадратного метра в пригороде?

В пригороде Киева жилье дешевле. В Броварах средняя цена составляет около 36 500 гривен за квадратный метр, в Борисполе – 34 800 гривен.

В Гостомеле квадратный метр оценивают в среднем в 30 000 гривен. В Гатном показатель составляет около 36 800 гривен.

В Вышгороде – примерно 38 700 гривен за квадратный метр. Разница между столицей и пригородом во многих случаях превышает 20 тысяч гривен за квадратный метр в зависимости от локации и класса жилья.

Как обстрелы ТЭЦ повлияли на рынок жилья?