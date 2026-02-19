В Киеве выросли цены на новостройки: сколько теперь стоит квадратный метр
- Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева в феврале 2026 года составляет 1 310 долларов, что на 2% больше за последние шесть месяцев.
- Цены на жилье в пригороде Киева значительно ниже, например, в Броварах - 36 500 гривен за квадратный метр, тогда как в Киеве средняя цена достигла 57 100 гривен.
Первичный рынок жилья в Киеве в феврале 2026 года демонстрирует постепенный рост цен. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы превысила тысячу долларов, а разница между Киевом и пригородом остается существенной.
Какие цены на новостройки Киева?
По состоянию на середину февраля средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составляет около 1 310 долларов. За последние шесть месяцев показатель вырос примерно на 2%, сообщает ЛУН.
В национальной валюте средняя стоимость квадратного метра достигла 57 100 гривен. В августе 2025 года она составляла 54 200 гривен, то есть цена выросла почти на 3 000 гривен за квадратный метр.
Стоимость зависит от класса жилья:
- у премиум-сегменте средняя цена составляет около 139 000 гривен за квадратный метр;
- у бизнес-классе – 78 000 гривен за квадратный метр;
- у комфорт-классе – около 49 700 гривен за квадратный метр;
- в эконом-классе – 43 200 гривен за квадратный метр.
Как цена зависит от расположения?
Цены сильно разнятся в зависимости от района. Самым дорогим остается Печерский район со средней стоимостью 118 000 гривен за квадратный метр. В Подольском и Оболонском районе за квадратный метр придется заплатить 73 400 и 70 800 гривен соответственно.
Дешевле всего квартиру можно приобрести в:
- Днепровском районе – 48 700 гривен за квадратный метр 48 700 гривен за квадратный метр;
- Дарницком районе – 46 300 гривен за квадратный метр;
- Деснянском районе – 35 700 гривен за квадратный метр.
Средняя стоимость квадратного метра в Киеве / Инфографика ЛУН
Какая стоимость квадратного метра в пригороде?
В пригороде Киева жилье дешевле. В Броварах средняя цена составляет около 36 500 гривен за квадратный метр, в Борисполе – 34 800 гривен.
В Гостомеле квадратный метр оценивают в среднем в 30 000 гривен. В Гатном показатель составляет около 36 800 гривен.
В Вышгороде – примерно 38 700 гривен за квадратный метр. Разница между столицей и пригородом во многих случаях превышает 20 тысяч гривен за квадратный метр в зависимости от локации и класса жилья.
Как обстрелы ТЭЦ повлияли на рынок жилья?
После обстрелов ТЭЦ на левом берегу Киева изменился спрос на аренду квартир и динамика цен на жилье. Рынок отреагировал на перебои со светом и теплом по-разному – стоимость аренды снизилась, а цены на жилье начали расти, сообщает OLX в комментарии hromadske.
Самые доступные предложения на вторичном рынке остаются в Деснянском районе. Квартиры там стоят в среднем 44 тысячи долларов.