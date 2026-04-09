Цены на квартиры во Львове изменились: где самое дорогое и самое дешевое жилье
- Цены на квартиры во Львове зависят от района: самые дорогие в центре, самые дешевые на окраинах.
- Средняя стоимость однокомнатных квартир варьируется от 65 до 79 тысяч долларов, а трехкомнатных – от 111 до 150 тысяч долларов.
За последние полгода цены на квартиры во Львове частично изменились. Самое дорогое жилье традиционно сосредоточено в центральных районах, тогда как самые доступные варианты остаются на окраинах города.
Какая стоимость квартир во Львове на вторичном рынке?
Цены на квартиры во Львове различаются в зависимости от района и количества комнат, но общая тенденция сохраняется – центр остается самым дорогим, сообщает ЛУН.
Смотрите также От 15 до 180 тысяч долларов за однушку: сколько стоит жилье в Украине
Среди однокомнатных квартир самым дорогим является Франковский район – около 79 тысяч долларов, далее Сиховский – 75,2 тысячи долларов. Самые дешевые предложения расположены в Галицком районе – в среднем 65 тысяч долларов.
На рынке двухкомнатного жилья самые высокие цены в Галицком районе – примерно 115 тысяч долларов, а также в Лычаковском – 112 тысяч долларов. Самые доступные двухкомнатные квартиры продают в Железнодорожном районе – около 89,3 тысячи долларов.
Среди трехкомнатных квартир самые дорогие варианты во Франковском районе – около 150 тысяч долларов, и в Галицком – 149 тысяч долларов. Самая низкая цена зафиксирована в Железнодорожном районе – примерно 111 тысяч долларов.
Средняя стоимость квартиры во Львове / Инфографика ЛУН
К слову, на стоимость квартиры сильно влияет наличие ремонта. Чем современнее и качественнее ремонт, тем дороже будет квартира. Поэтому цена квартиры с качественным ремонтом на окраинах города может стоить как жилье в центре.
Какая стоимость квадратного метра во Львове?
Цены за квадратный метр во Львове также существенно отличаются:
- Галицкий – 155 тысяч гривен;
- Лычаковский – 73,3 тысячи гривен;
- Франковский – 72,4 тысячи гривен;
- Железнодорожный – 68,1 тысячи гривен;
- Шевченковский – 57,8 тысячи гривен;
- Сиховский – 57,3 тысячи гривен.
Сколько стоят дома?
На рынке частных домов во Львове цены также зависят от локации. Самые дорогие предложения зафиксированы в Лычаковском районе – около 220 тысяч долларов.
В Железнодорожном районе дома продают в среднем за 207 тысяч долларов, а в Шевченковском – примерно за 166 тысяч долларов. В других районах количество предложений ограничено, поэтому средние показатели формируются менее стабильно.
К слову, по данным OLX Недвижимость, самый дешевый дом, который продают на Львовщине, стоит 114 тысяч долларов и расположен в Шевченковском районе.
Могут ли цены на квартиры снизиться в ближайшее время?
Цены на жилье могут снизиться только при нескольких условиях. Например, из-за войны, экономического кризиса или обесценивания доллара, объясняет эксперт по недвижимости Елена Гайдамаха в комментарии для 24 Канала.
Покупатели все реже ориентируются только на стоимость квадратного метра. Они учитывают полный бюджет, сроки завершения строительства и возможные риски. В таких условиях часть людей откладывает покупку жилья.