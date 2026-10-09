Сколько стоит жилье на вторичном рынке в Ровно

По данным ЛУН, в октябре 2026 года медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке Ровно составляет 55 500 долларов.

За год такое жилье подорожало на 6%. Двухкомнатные квартиры стоят 70 тысяч долларов, что на 8% больше, чем в прошлом году. Трехкомнатные квартиры стоят 71 тысячу долларов, за год они подорожали на 6%.

На вторичном рынке частных домов медианная цена квадратного метра составляет 909 долларов. Медианная площадь дома – 120 квадратных метров.

Какова стоимость квадратного метра в Ровно

На первичном рынке Ровно медианная стартовая стоимость квадратного метра составляет 49 700 гривен. Цены различаются в зависимости от класса новостройки:

Экономкласс – 49 700 гривен за квадратный метр.

Комфорт-класс – 47 400 гривен.

Бизнес-класс – 53 500 гривен.

Премиум-класс – 64 300 гривен.

На начало октября стоимость квартир от застройщиков в основном росла. Больше всего подорожали квартиры эконом- и премиум-класса.

Сколько стоит аренда квартиры в Ровно

В октябре медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ровно составляет 13 500 гривен в месяц. За год аренда такого жилья подорожала на 29%. Двухкомнатную квартиру можно арендовать за 14 тысяч гривен в месяц, что на 27% больше, чем в прошлом году.

За последние полгода средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла на 10% в гривне. Спрос на арендуемое жилье в западных областях остается высоким из-за относительной безопасности региона.

Напомним, что за год в Чернигове однокомнатные квартиры на вторичном рынке подешевели на 2%, тогда как двух- и трехкомнатные квартиры подорожали на 1%. В октябре аренда одно- и двухкомнатного жилья стоила в среднем 8 тысяч гривен в месяц.