Скільки коштує житло на вторинці у Рівному

За даними ЛУН, у жовтні 2026 року медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Рівного становить 55 500 доларів.

За рік таке житло подорожчало на 6%. Двокімнатні квартири коштують 70 тисяч доларів, що на 8% більше, ніж торік. Трикімнатні квартири коштують 71 тисячу доларів, за рік вони подорожчали на 6%.

На вторинному ринку приватних будинків медіанна ціна квадратного метра становить 909 доларів. Медіанна площа будинку – 120 квадратних метрів.

Яка вартість квадратного метра у Рівному

На первинному ринку Рівного медіанна стартова вартість квадратного метра становить 49 700 гривень. Ціни відрізняються залежно від класу новобудови:

Економклас – 49 700 гривень за квадратний метр.

Комфортклас – 47 400 гривень.

Бізнес-клас – 53 500 гривень.

Преміумклас – 64 300 гривень.

На початок жовтня вартість квартир від забудовників переважно зростала. Найбільше подорожчали квартири економ- та преміумкласу.

Скільки коштує оренда квартири у Рівному

У жовтні медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Рівному становить 13 500 гривень на місяць. За рік оренда такого житла подорожчала на 29%. Двокімнатну квартиру можна орендувати за 14 тисяч гривень на місяць, що на 27% більше, ніж торік.

За останні пів року середня вартість оренди однокімнатної квартири зросла на 10% у гривні. Попит на орендне житло в західних областях залишається високим через відносну безпеку регіону.

Нагадаємо, у Чернігові однокімнатні квартири на вторинному ринку за рік подешевшали на 2%, тоді як дво- та трикімнатні додали в ціні по 1%. У жовтні оренда одно- та двокімнатного житла коштувала в середньому 8 тисяч гривень на місяць.