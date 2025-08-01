Большинство украинцев проживают в собственном жилье. Это касается Украины. Кроме того, небольшой процент граждан имеет свое жилье за рубежом.

Данные по этому поводу обнародовали в рамках исследования социальной сплоченности, проведенного Гражданской сетью "Опора". Детали рассказывает 24 Канал.

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Сколько украинцев проживают в собственном жилье в Украине и за рубежом?

Согласно результатам исследования большинство украинцев, которые находятся в Украине, проживают в собственном жилье – таких 63,5%.

Еще 14,4% опрошенных не могут точно сказать, как долго смогут оставаться в нынешнем жилье. 10,3% отметили, что могут проживать в нем как минимум еще год.

В общем 8,8% респондентов как в Украине, так и за рубежом предполагают, что потеряют доступ к своему жилью в течение ближайших 12 месяцев.

Среди тех, кто находится за пределами Украины, половина (51,1%) уверены, что смогут оставаться в нынешнем доме по крайней мере еще год.

У собственном жилье за границей проживают 6,3% опрошенных. Относительно риска потери жилья: 7,3% респондентов за рубежом допускают возможную потерю доступа к нему в течение 7 – 12 месяцев, еще 13,7% – в более короткие сроки.

Уровень неопределенности за рубежом несколько выше, чем в Украине: 18,5% участников опроса за пределами страны выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Напомним, в 2025 году средняя арендная плата за трехкомнатную квартиру в центре одного из 28 крупнейших городов Европы варьируется от 1 080 евро в Афинах до 5 088 евро в Лондоне. Самые дорогие города сосредоточены в Западной и Северной Европе. В Центральной и Южной Европе цены варьируются, а Восточная и Юго-Восточная части являются самыми привлекательными по цене.