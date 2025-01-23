Бывшую школу переоборудовали в жилой дом: фото одной комнаты стало очень вирусным

Объявление о бывшей школе, которую предлагают как многоквартирный дом, стало вирусным в интернете. Все из-за тревожного вида одной комнаты.

Бывшая школа расположена в Карлинвилле, штат Иллинойс. Ее продают за чуть более чем 1 миллион долларов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Realtor.com.

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Переоборудованная школа стала вирусной в сети

Школа построена в 1938 году. Она состоит из двух зданий, вмещающих 56 спален и 24 ванные комнаты.

Недвижимость вышла на рынок еще в марте 2024 года за более высокую цену. Покупателя долго не могли найти, поэтому теперь стоимость снизили.

В объявлении указано, что в здании "свежая краска" и "изменен пол", но, очевидно, эти обновления касались меньшинства комнат.

Бывшую школу продают как многокомнатный дом / Фото RMLSA

Какая комната напугала пользователей

Бывшая школа вызвала большой ажиотаж после того, как потенциальные покупатели увидели прачечную. Старая комната с красными брызгами на полу натолкнула ее на воспоминания о фильмах ужасов.

У меня такое ощущение, что здесь случилось что-то плохое,

– написал пользователь, публикуя фото на Reddit.

Крошечные двери с замком, наклонные и потрескавшиеся потолки и клубок шнуров добавляют жуткой атмосферы.

Прачечная, которая всех напугала / Фото RMLSA

Некоторые из пользователей прибегли к шуткам: "Возможно, серийный убийца, который руководил этим местом, уходит на пенсию или слишком стар, чтобы управлять домом убийц".

Большинство уверяло, что на полу просто красная краска, которой, вероятно, уже много лет. Хотя прачечная все равно вызывает беспокойство.