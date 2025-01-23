Колишня школа розташована в Карлінвіллі, штат Іллінойс. Її продають за трохи більше ніж 1 мільйон доларів, розповідає 24 Канал, посилаючись на Realtor.com.

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Переоблаштована школа стала вірусною в мережі

Школа побудована в 1938 році. Вона складається з двох будівель, що вміщують 56 спалень та 24 ванні кімнати.

Нерухомість вийшла на ринок ще в березні 2024 року за вищу ціну. Покупця довго не могли знайти, тому тепер вартість знизили.

В оголошенні зазначено, що в будівлі "свіжа фарба" і "змінена підлога", але, очевидно, ці оновлення стосувалися меншості кімнат.

Колишню школу продають як багатокімнатний будинок / Фото RMLSA

Яка кімната налякала користувачів

Колишня школа викликала неабиякий ажіотаж після того, як потенційні покупці побачили пральню. Стара кімната з червоними бризками на підлозі спонукала її до спогадів про фільми жахів.

У мене таке відчуття, що тут трапилося щось погане,

– написав користувач, публікуючи фото на Reddit.

Крихітні двері із замком, похилі та потріскані стелі та клубок шнурів додають моторошної атмосфери.

Пральня, яка всіх налякала / Фото RMLSA

Дехто з користувачів вдався до жартів: "Можливо, серійний вбивця, який керував цим місцем, йде на пенсію або занадто старий, щоб керувати будинком убивць".

Більшість запевняла, що на підлозі просто червона фарба, якій, ймовірно, вже багато років. Хоча пральня однаково викликає занепокоєння.