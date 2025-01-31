Заглянул в прошлое: мужчина поразил тем, что нашел в заброшенном доме 1938 года

В США мужчина обнаружил заброшенный дом в родном городе. В нем он нашел кое-что интересное.

О своей находке мужчина рассказал в интервью Newsweek. Детали сообщает 24 Канал.

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Находка в старом доме

Житель Северной Каролины, что в США, обнаружил старый дом в родном городе Марбл. Здание заросло деревьями и находилось в аварийном состоянии. В нем были проваленные полы и обвалившаяся крыша. Однако мужчина все же решился зайти внутрь.

Там американец наткнулся на удивительную находку – дневник, пролежавший нетронутым десятилетиями. Записи в нем велись на протяжении 1938 – 1942 годов.

Я вошел внутрь, увидел письменный стол, открыл его ящик и нашел дневник,

– рассказал он.

Просмотрев записи, мужчина узнал, что дневник принадлежал Эрнесту и Роми Трентем. Впоследствии он выяснил, что Роми умерла во Флориде в 1991 году, а Эрнест – через 7 лет. В доме был календарь за 1997 год. Поэтому жилье, вероятно, покинули примерно в это время.



Мужчина нашел в заброшенном доме старый дневник / Фото Reddit

В дневнике его авторы описывали повседневные дела – работу в офисе, посещение церкви, отдых и приготовление пищи.

Кроме дневника, мужчина нашел в доме и другие интересные вещи, в частности почтовую марку США, выпущенную в 1937 году.

Как на находку отреагировала сеть

Пользователи сети активно обсуждали находку в комментариях.

"Я прочитал все сообщения с фотографиями, и похоже, что у Роми с Эрнестом была хорошая жизнь", "Когда я закончил читать это, то почувствовал, что только что прочитал хорошую книгу или посмотрел хороший фильм" – писали они.

Издание отмечает, что согласно данным Федеральной резервной системы США, в стране примерно 15 000 пустых домов. Это свидетельствует о том, что есть определенная тенденция заброшенного и заброшенного жилья.