Цены растут: сколько надо отдать за долгосрочную аренду жилья

На сегодня на рынке аренды наблюдается рост цены, несмотря на снижение предложения. Следовательно, больше всего выросла стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Сумах, Одессе и Житомире, а Ужгород оставляет за собой лидерство среди Киева и Львова.

Известно, что стоимость аренды в Сумах выросла на 33%, в Одессе – на 25%, а в Житомире – на 18%, передает 24 Канал со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.

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Какова стоимость аренды в городах Украины в июне?

Согласно исследованию, медианная стоимость аренды за июнь 1-комнатной квартиры является самой дорогой в таких городах:

Киев – 16 тысяч гривен,

Львов – 17,4 тысячи гривен,

Ужгород – 18,6 тысяч гривен.

Зато самая низкая стоимость фиксируется в прифронтовых городах – не более 6 тысяч гривен:

Херсон – 3,5 тысячи гривен,

Харьков – 4,2 тысячи гривен,

Николаев – 5,6 тысячи гривен,

Запорожье – 5 тысячи.

Интересно, что сегмент аренды домов тоже становится активным. Таким образом, количество отзывов увеличилось на 38%, предложений – на 10%, а медианная цена выросла на 64%.

Обратите внимание! Больше всего подорожала аренда в Николаеве (+50%) и Одессе (+45%), тогда как в Хмельницком цены упали на 50%, а в Ивано-Франковске – на 25%.