Какие сейчас цены на квадратный метр в новостройках: данные по областям

Цены на первичном рынке в большинстве регионов Украины выросли. Наибольшее подорожание зафиксировано в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях.

Киев остается самым дорогим городом по стоимости квадратного метра. Средняя цена составляет 1,4 тысячи долларов за квадратный метр. Если принимать во внимание только области, то лидерами являются Закарпатская и Львовская области, пишет 24 Канал, ссылаясь на аналитические данные DIM.RIA.

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Где квадратный метр самый дорогой

На Закарпатье и Львовщине средняя цена примерно одинакова – 1,12 тысяч долларов за квадрат (+1% и +4% за месяц соответственно). Третье место занимает Днепропетровская область со средней стоимостью 1,11 тысячи долларов (+3%).

На четвертом месте – Кировоградщина, где зафиксировали единственное снижение в цене за месяц. Квадратный метр в среднем стоит 1 тысячу долларов (-5%).

Замыкает пятерку Черновицкая область со средней стоимостью 979 долларов за квадрат (+3%).



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Самые низкие цены в новостройках

В прифронтовых и приграничных областях, среди которых Запорожская, Николаевская, Черниговская и Сумская Черниговская и Сумская, стоимость квадратного метра самая низкая. Это, очевидно, обусловлено ситуацией с безопасностью в этих регионах.

Самая низкая цена зафиксирована в Запорожской области – 513 долларов за квадрат. Далее в рейтинге самых дешевых новостроек – Сумская область со средней стоимостью 533 доллара.

В Николаевской и Черниговской области цены немного выше – 711 долларов и 731 доллар за квадратный метр соответственно. Стоит отметить, что на Черниговщине цена за май выросла аж на 8%.