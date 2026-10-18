Нужно ли платить за приватизацию дома

В Украине приватизация государственного жилищного фонда предусматривает передачу жилья в собственность граждан, которые пользуются им на условиях аренды. Такая процедура может касаться не только квартир, но и одноквартирных жилых домов, относящихся к государственному жилищному фонду. В то же время частный дом, который человек приобрел, унаследовал или получил в подарок, не нужно приватизировать повторно – в таких случаях оформляют или регистрируют право собственности на основании соответствующих документов.

Обратите внимание! Стоимость приватизации государственного жилья зависит от обстоятельств. Согласно законодательству, жилье передается бесплатно в пределах установленной нормы площади. Она составляет 21 квадратный метр общей площади на арендатора и каждого члена его семьи, а также дополнительно 10 квадратных метров на семью. Если площадь превышает норму, за излишек при предусмотренных законом условиях может потребоваться доплата.

Однако даже при бесплатной передаче дома в собственность могут возникнуть сопутствующие расходы. Например, необходимо оформить технический паспорт, получить отсутствующие справки или оплатить оформление документов. По информации государственного сервиса "Дия", стоимость услуг по оформлению документов на право собственности определяется по расценкам, установленным местными органами исполнительной власти. Поэтому единой суммы, которая действовала бы для всех домов и регионов Украины, нет.

Важно! Учитывайте правовой статус недвижимости. Если дом не относится к государственному или коммунальному жилищному фонду или у человека нет права пользования им на условиях аренды, стандартная процедура приватизации может оказаться неприменима. В таком случае сначала нужно выяснить, на каком основании возникло право пользования или имеются ли документы, подтверждающие право собственности.

Какие документы нужны и за что может взиматься плата

Для приватизации государственного жилья необходимо обратиться в уполномоченный орган по приватизации или соответствующий орган местного самоуправления. Подать документы также можно через центр предоставления административных услуг, если он оказывает такую услугу. Перечень документов зависит от конкретной ситуации, но обычно требуются заявление, документы, удостоверяющие личность заявителя и членов семьи, подтверждение регистрации места жительства, документы о родственных связях и технический паспорт дома.

Обратите внимание! Наибольшие дополнительные расходы могут возникнуть в том случае, если необходимо подготовить недостающие документы. В частности, это может быть оформление технического паспорта или получение отдельных справок. Стоимость таких работ зависит от исполнителя, характеристик дома и местных тарифов. Поэтому перед началом процедуры стоит уточнить полный перечень необходимых документов и расценки в органе, который будет оформлять приватизацию.

Если все документы в порядке, не нужно автоматически включать в расходы стоимость самого дома: бесплатная приватизация в пределах установленных норм не предусматривает его покупку по рыночной цене. В то же время расходы на подготовку документов и оформление права собственности могут остаться.

Важно! В 2026 году важно учитывать и изменения в жилищном законодательстве. Закон Украины "Об основных принципах жилищной политики" вступил в силу 15 февраля 2026 года. Министерство развития общин и территорий поясняло, что действующий закон о приватизации государственного жилищного фонда должен утратить силу через год после окончания военного положения. Поэтому перед оформлением стоит уточнить актуальный порядок в соответствующем органе по приватизации.

Таким образом, приватизация государственного дома может быть бесплатной, но подготовка документов не всегда обходится без затрат. Чтобы определить точную сумму, нужно выяснить статус дома, проверить имеющиеся документы и получить расчет стоимости дополнительных услуг в местном органе приватизации.