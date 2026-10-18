Чи потрібно платити за приватизацію будинку

В Україні приватизація державного житлового фонду передбачає передачу житла у власність громадян, які користуються ним на умовах найму. Така процедура може стосуватися не лише квартир, а й одноквартирних житлових будинків, що належать до державного житлового фонду. Водночас приватний будинок, який людина придбала, успадкувала або отримала в подарунок, не потрібно приватизувати повторно — у таких випадках оформлюють або реєструють право власності на підставі відповідних документів.

Зверніть увагу! Вартість приватизації державного житла залежить від обставин. За законодавством, житло передають безоплатно в межах установленої норми площі. Вона становить 21 квадратний метр загальної площі на наймача та кожного члена його сім'ї, а також додатково 10 квадратних метрів на сім'ю. Якщо площа перевищує норму, за надлишок за передбачених законом умов може знадобитися доплата.

Однак навіть за безоплатної передачі будинку у власність можуть виникнути супутні витрати. Наприклад, потрібно виготовити технічний паспорт, отримати відсутні довідки або оплатити оформлення документів. За інформацією державного сервісу «Дія», вартість послуг з оформлення документів на право власності визначають за розцінками, установленими місцевими органами виконавчої влади. Тому єдиної суми, яка діяла б для всіх будинків і регіонів України, немає.

Важливо! Враховуйте правовий статус нерухомості. Якщо будинок не належить до державного чи комунального житлового фонду або людина не має права користування ним на умовах найму, стандартна процедура приватизації може бути непридатною. У такому разі спочатку потрібно з'ясувати, на якій підставі виникло право користування або чи є документи, що підтверджують право власності.

Які документи потрібні та за що можуть стягувати плату

Для приватизації державного житла необхідно звернутися до уповноваженого органу приватизації або відповідного органу місцевого самоврядування. Подати документи також можна через центр надання адміністративних послуг, якщо він надає таку послугу. Перелік документів залежить від конкретної ситуації, але зазвичай потрібні заява, документи, що посвідчують особу заявника та членів сім'ї, підтвердження реєстрації місця проживання, документи про родинні зв'язки й технічний паспорт будинку.

Зверніть увагу! Найбільше додаткових витрат може виникнути тоді, коли необхідно підготувати документи, яких бракує. Зокрема, це може бути виготовлення технічного паспорта або отримання окремих довідок. Вартість таких робіт залежить від виконавця, характеристик будинку та місцевих тарифів. Тому перед початком процедури варто уточнити повний перелік необхідних документів і розцінки в органі, який оформлюватиме приватизацію.

Якщо всі документи в порядку, не потрібно автоматично закладати у витрати вартість самого будинку: безоплатна приватизація в межах установлених норм не передбачає його купівлі за ринковою ціною. Водночас витрати на підготовку документів та оформлення права власності можуть залишатися.

Важливо! У 2026 році важливо враховувати й зміни житлового законодавства. Закон України «Про основні засади житлової політики» набрав чинності 15 лютого 2026 року. Міністерство розвитку громад та територій пояснювало, що чинний закон про приватизацію державного житлового фонду має втратити чинність через рік після завершення воєнного стану. Тож перед оформленням варто перевірити актуальний порядок у відповідному органі приватизації.

Отже, приватизація державного будинку може бути безоплатною, але підготовка документів не завжди обходиться без витрат. Щоб визначити точну суму, потрібно з'ясувати статус будинку, перевірити наявні документи й отримати розрахунок вартості додаткових послуг у місцевому органі приватизації.