Спрос растет: почему украинцы планируют покупать жилье в 2026 году

В 2026 году спрос на жилье продолжает расти, все больше украинцев планируют приобрести квартиру или дом уже в этом или следующем году. В то же время рынок недвижимости остается дорогим, а цены на жилье продолжают расти.

Сколько процентов планируют приобрести жилье?

По данным опроса, около 23% украинцев намерены приобрести жилье именно в 2026 году, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.

Еще около 31% опрошенных планируют покупку жилья в течение ближайших пяти лет. В целом более половины опрошенных рассматривает покупку недвижимости в возможной перспективе.

Основными причинами приобретения квартиры является желание улучшить жилищные условия – около 43% опрошенных, и переезд – 22%. Часть украинцев воспринимает покупку квартиры или дома как способ сохранить сбережения в условиях нестабильной экономики.

Сколько готовы потратить потенциальные покупатели?

Большинство украинцев ориентируется на относительно доступное жилье. Около 42% опрошенных готовы потратить на покупку до 30 тысяч долларов. Еще 39% рассматривают бюджет в пределах от 30 до 60 тысяч долларов. Лишь небольшая часть респондентов готова инвестировать более 60 тысяч долларов.

В то же время значительное количество потенциальных покупателей не имеет полной суммы сразу. Примерно треть украинцев допускает возможность оформления кредита или ипотеки. Еще около трети рассчитывает на участие в государственных программах доступного жилья, в частности в программе "еОселя".

Какое жилье выбирают украинцы?

Подавляющее большинство тех, кто планирует покупку, а именно около 93% нацелено на жилую недвижимость. Речь идет прежде всего о квартирах в многоэтажках или частных домах. Интерес к земельным участкам или коммерческим объектам остается незначительным.

К слову, при выборе жилья покупатели обращают внимание не только на цену, но и на инфраструктуру рядом, транспортную доступность, качество строительства и аспекты безопасности. В регионах, где ситуация относительно стабильная, спрос на квартиры заметно выше.

Почему цены на квартиры могут расти?

Прогнозируют, что стоимость жилья в Украине будет повышаться в течение 2026 года, отметил член совета Ассоциации специалистов по недвижимости Артур Пилипчук. Одной из главных причин является ограниченное предложение новых квартир, ведь строительство возобновляется медленно.

Из-за этого часть покупателей старается не откладывать сделки надолго, опасаясь еще большего подорожания. В то же время другие украинцы все же занимают выжидательную позицию, надеясь на стабилизацию рынка или появление более выгодных предложений или условий кредитования.

