Инвестиции в недвижимость: в каких странах Европы выгоднее всего покупать жилье в 2025 году
- В 2025 году наиболее выгодными для инвестиций в недвижимость являются семь стран Европы.
- Это государства, где аренда жилья стоит дорого, а налог на недвижимость небольшой.
В некоторых странах Европы аренда жилья приносит больше всего доходов. Согласно исследованию в начале 2025 года, есть точно семь государств, где действительно выгодно инвестировать в недвижимость.
В Центральной и Восточной Европе на пике популярности в начале 2025-го находились Венгрия и Литва. Данные Global Property Guide свидетельствуют о том, что в этих странах стоит инвестировать в недвижимость, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Delfi.
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Литва, Эстония и Румыния – в топе
В столице Литвы, Вильнюсе, аренда жилья в среднем дает 5,65% прибыли. В Литве в целом дорого снимать квартиру – за 10 лет цены выросли более чем на 170% по сравнению с 2015 годом.
Средний подоходный налог в Литве равен 15%. По данным Eurostat, во втором квартале 2024 года цены на аренду в стране выросли на 10%, если сравнивать с 2023-м. Эта тенденция, вероятнее всего, сохранится.
На втором месте – Эстония, где средняя прибыль составляет 6,7%. Третье место занимает Румыния, где дополнительные расходы, связанные с покупкой жилья, незначительны. Налоги на доходы от аренды небольшие (10%), а прибыль составляет 6,46% в год.
Какие еще страны Европы назвали выгодными для инвестиций
В перечень также входит Ирландия, поскольку цены на аренду там высокие, правда, и налоги немаленькие. Эта страна близка к кризису на рынке жилья, потому что количество жителей увеличивается, цены на аренду растут, а недвижимости строят немного.
Выгодно также инвестировать в недвижимость в Венгрии, Словении и Польше, где аренда достаточно дорогая и налоги небольшие.
Согласно отчету, не стоит инвестировать в недвижимость в Бельгии, Франции и Греции, поскольку прибыль там наименьшая. Например, в Бельгии налоги могут составлять половину стоимости аренды.