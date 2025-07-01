Строительство в селе: сколько этажей разрешено возвести

Количество этажей дома в сельской местности строго регламентируется законом. За нарушение правил можно получить штраф.

Сколько должно быть этажей в доме

Согласно действующим нормам, в селе разрешено строить до 2 этажей включительно, сообщает 24 Канал со ссылкой на государственные строительные нормы.

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В пределах сельских населенных пунктов жилую застройку планируют преимущественно усадебного типа, до двух этажей с возможностью мансарды,

– говорится в ГСН.

Возвести дом выше будет сложнее, ведь третий этаж требует изменений целевого назначения земли. Более двух этажей – уже не усадебная застройка, а объект многоквартирного строительства или коммерции.

Однако есть исключения, когда три этажа – это законно:

если территория имеет статус коттеджного городка со специальным детальным планом территории;

если земля имеет назначение "для строительства многоквартирного жилого дома" или "для объектов туристической инфраструктуры";

если застройщик согласовал проект с местным советом в рамках разработки документации пространственного планирования.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение норм

Строительство более двух этажей без надлежащих документов в 2025 году – нарушение законодательства, что наказывается:

Штрафами от 8 500 гривен и более;

Принудительным демонтажем незаконно построенных этажей;

Отказом в принятии объекта в эксплуатацию, даже если дом уже готов.

На практике это означает, что здание без утвержденных документов не получит адрес, не будет подключено к сетям, и в нем нельзя будет легально проживать или сдавать в аренду.