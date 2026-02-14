Пара переехала в дом мечты: после какого открытия они заболели
- Пара обнаружила в своем новом доме то, что привело к болезни.
- Из-за находки супруги потратили примерно 20 тысяч долларов на восстановление стен, поскольку страховка не покрыла ремонт.
Супруги из США купили дом, который казался идеальным вариантом без ремонта. Но после демонтажа стен они наткнулись на находки, из-за которых серьезно заболели.
Что супруги нашли в стенах дома?
Кайя и Брайан Бретциусы приобрели дом в округе Шуйлкилл, штат Пенсильвания, рассчитывая на минимальные расходы. Дом, как пишет Mirror, выглядел лучше всех, которые они просматривали.
Обратите внимание Особняк за 30 миллионов долларов с необычным дизайном стал вирусным в сети
Во время обновления изоляции Брайан начал разбирать стены и наткнулся на старые бутылки и журналы 1980-х годов. Но самая жуткая часть ждала супругов дальше.
В полости между стенами они обнаружили мешки с мумифицированными останками животных. Впоследствии они достали не менее 20 тушек кур и кости других мелких животных, часть из которых была завернута в газеты 1920 – 1930-х годов. Кайя предполагает, что это могли быть следы старинных оккультных практик.
Супруги обнаружили в новом доме останки животных / Фото WNEP
Чем обернулась находка для семьи?
Во время проведения ремонта семья не использовала защитные средства. По словам Кайи, после контакта с останками они подхватили инфекцию – поднялась температура. Несколько дней чувствовали себя очень плохо.
Из-за находки супругам пришлось полностью снести и отстроить стены. Страховка не покрыла ремонт, поэтому семья уже потратила примерно 20 тысяч долларов, и работы до сих пор продолжаются.
Найденные артефакты хранятся в местном музее, однако из-за их потенциальной опасности вряд ли их выставят публично. А неприятный запах, по словам Кайи, еще долго напоминал семье о жуткой истории их "дома мечты".
Заметим, что в соответствии с данными Realtor по состоянию на февраль 2026 года жилье в Пенсильвании стоит в среднем 295 тысяч долларов. Чтобы снимать жилье в месяц нужно 1 685 долларов.
Что известно о других находках людей в новых домах?
Пара купила старинную церковь Святого Петра в Уэльсе, чтобы обустроить там семейное жилье. Во время реконструкции под полом они обнаружили 83 захоронения – выяснилось, что людей когда-то хоронили семьями, поэтому останки решили не переносить. Перестройка длилась примерно 4 года. В результате историческое здание осторожно соединили с современными удобствами, превратив его в необычный, но комфортный дом.
Исследователи обнаружили 6-комнатный дом, интерьер которого почти не изменился с 1970-х годов. Внутри остались старые телевизоры, бутылки, документы и личные фото бывших владельцев. Предположительно, там всю жизнь прожила пожилая пара, а после их смерти дом опустел. Состояние дома создает впечатление, будто время в нем просто остановилось.