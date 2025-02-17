Вы должны это увидеть: пара нашла отличный способ поместить еще одну комнату в маленькой квартире

Юлия и Ник, которые живут в Нью-Йорке, не хотели переезжать в другую квартиру из-за нехватки места. Поэтому придумали отличный способ, как расширить свое небольшое жилье.

Супруги готовятся к рождению первенца, поэтому захотели заранее позаботиться о детской комнате. Места было очень мало, но пара решила поделить гостиную, чтобы малыш имел свой уголок, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на инстаграм Юлии.

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Детская комната получилась замечательной

Будущая мама Юлия рассказала, что любит свою небольшую, но очень уютную квартиру, как и ее муж. Пара не хотела искать другое жилье, поэтому решила пожертвовать частью жилого пространства.

Нам нужно было место для ребенка, но мы не хотели переезжать. Нам нравится, как получилось – компактно, но уютно,

– поделилась автор видео.

Но это не единственная причина, которая побудила пару остаться дома. Цены на жилье и Нью-Йорке такие высокие, что и аренда будет дороже одноразового расширения имеющегося дома.

По данным Apartments.com, средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней составляет 3,9 тысячи долларов в месяц, а с двумя спальнями – 5,3 тысячи долларов. А детская комната размером 3 метра на 2,4 метра с кроваткой, креслом-качалкой и небольшим шкафом обошлась супругам в несколько тысяч долларов.

Пара сделала из гостиной две комнаты: смотрите видео

"Мы сделали так же"

Большинство пользователей назвали такое решение замечательным и практичным. Были комментаторы, которые поделились похожим опытом:

Настоящий нью-йоркский ребенок! Мы сделали так же, когда ждали первого малыша;

Очень мило! Мы устроили уголок для третьего ребенка в спальне, пока не переедем.

Некоторые комментаторы высказали ироничное мнение, мол, пара могла бы и не стараться. "Ребенок все равно проведет первый год в вашей постели", – написали пользователи.

Видео супругов быстро стало вирусным, собрав более 5,7 миллионов просмотров.