Строительство "самого высокого в мире небоскреба из дерева" прекратили: при чем тут тарифы Трампа
- Строительство деревянного небоскреба The Edison в Милуоки остановлено из-за "недавних тарифов и широкой инфляции".
- Neutral Edison планировался как "самый высокий небоскреб из массивной древесины в мире" с 32 этажами и 353 квартирами.
Строительство деревянного небоскреба в США временно приостановили. Местный застройщик рассказал, что этому решению есть несколько причин.
Почему прекратили строительство деревянного небоскреба?
Строительство деревянного небоскреба The Edison в Милуоки остановлено, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dezeen.
По данным местных СМИ , генеральный директор Neutral Нейт Гельбах заявил, что строительство жилой башни Neutral Edison временно остановилось из-за "недавних тарифов и широкой инфляции".
Небоскреб Neutral Edison / фото Dezeen
Недавние тарифы и широкая инфляция существенно увеличили ключевые расходы на производственные ресурсы. Остановка – это сложный, но разумный шаг для обеспечения долгосрочного успеха. Мы, по-прежнему, сосредоточены на создании устойчивого, исключительного здания для Милуоки
– сказал Гельбах.
Кроме того, издание ENRMidwest сообщило, что в Neutral не назвали конкретных тарифов, ссылаясь на несколько тарифов, недавно введенных администрацией Трампа. Они могут повлиять на строительную отрасль, в частности на древесину.
Что известно о здании Neutral Edison?
Небоскреб расположен по адресу 1005 N Edison Street в Милвоки, сообщает 24 Канал со ссылкой на бюро Hartshorne Plunkard.
Если он будет завершен, Neutral Edison, или The Edison, будет иметь 32 этажа высотой 375 футов (110 метров) и будет содержать 353 квартиры.
По словам его застройщика, это сделало бы его "самым высоким зданием из массивной древесины в мире", опередив нынешнего обладателя титула, Ascent, который также расположен в Милвоки.
Здание является частью более широкого проекта застройки с несколькими башнями, генеральный план которого разработан компанией Michael Green Architecture (MGA) к северу от городского Центра исполнительских искусств Маркуса.
Проект также включает 55-этажный небоскреб из массивной древесины, спроектированный студией. Однако он все еще находится на стадии планирования. Дизайн здания принадлежит собственной команде дизайнеров Neutral и архитектурному бюро Hartshorne Plunkard.
Какие небоскребы самые высокие в других странах?
В Праге планируют построить 135-метровый небоскреб Top Tower, который станет самым высоким в Чехии. Проект реализует компания Trigema вместе с архитектором Давидом Черным. В конструкции здания будет предусмотрена система сбора дождевой воды, которая будет обеспечивать полив растений.
Весной в Бразилии возвели самый высокий небоскреб страны – Yachthouse в городе Балнеариу-Камбориу. Обе жилые башни небоскреба имеют высоту 294 метра. Это только на шесть 6 меньше "сверхвысокого небоскреба".
В Голд-Косте планируют построить самый высокий небоскреб Австралии, с офисной и жилой секциями. Комплекс будут возводить на участке, где сейчас разрешено строительство только до 25 этажей, но проект имеет поддержку местных властей. Проект также предусматривает курортную рекреационную зону.