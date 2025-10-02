Почему прекратили строительство деревянного небоскреба?

Строительство деревянного небоскреба The Edison в Милуоки остановлено, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

По данным местных СМИ , генеральный директор Neutral Нейт Гельбах заявил, что строительство жилой башни Neutral Edison временно остановилось из-за "недавних тарифов и широкой инфляции".

Небоскреб Neutral Edison / фото Dezeen

Недавние тарифы и широкая инфляция существенно увеличили ключевые расходы на производственные ресурсы. Остановка – это сложный, но разумный шаг для обеспечения долгосрочного успеха. Мы, по-прежнему, сосредоточены на создании устойчивого, исключительного здания для Милуоки

– сказал Гельбах.

Кроме того, издание ENRMidwest сообщило, что в Neutral не назвали конкретных тарифов, ссылаясь на несколько тарифов, недавно введенных администрацией Трампа. Они могут повлиять на строительную отрасль, в частности на древесину.

Что известно о здании Neutral Edison?

Небоскреб расположен по адресу 1005 N Edison Street в Милвоки, сообщает 24 Канал со ссылкой на бюро Hartshorne Plunkard.

Если он будет завершен, Neutral Edison, или The Edison, будет иметь 32 этажа высотой 375 футов (110 метров) и будет содержать 353 квартиры.

По словам его застройщика, это сделало бы его "самым высоким зданием из массивной древесины в мире", опередив нынешнего обладателя титула, Ascent, который также расположен в Милвоки.

Здание является частью более широкого проекта застройки с несколькими башнями, генеральный план которого разработан компанией Michael Green Architecture (MGA) к северу от городского Центра исполнительских искусств Маркуса.

Проект также включает 55-этажный небоскреб из массивной древесины, спроектированный студией. Однако он все еще находится на стадии планирования. Дизайн здания принадлежит собственной команде дизайнеров Neutral и архитектурному бюро Hartshorne Plunkard.

