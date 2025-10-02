Чому припинили будівництво дерев’яного хмарочоса?

Будівництво дерев'яного хмарочоса The Edison в Мілвокі зупинено, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dezeen.

За даними місцевих ЗМІ , генеральний директор Neutral Нейт Гельбах заявив, що будівництво житлової вежі Neutral Edison тимчасово зупинилося через "нещодавні тарифи та ширшу інфляцію".

Хмарочос Neutral Edison / фото Dezeen

Нещодавні тарифи та ширша інфляція суттєво збільшили ключові витрати на виробничі ресурси. Зупинка – це складний, але розсудливий крок для забезпечення довгострокового успіху. Ми, як і раніше, зосереджені на створенні стійкої, виняткової будівлі для Мілвокі

– сказав Гельбах.

Крім того, видання ENRMidwest повідомило, що у Neutral не назвали конкретних тарифів, посилаючись на кілька тарифів, нещодавно запроваджених адміністрацією Трампа. Вони можуть вплинути на будівельну галузь, зокрема на деревину.

Що відомо про будівлю Neutral Edison?

Хмарочос розташований за адресою 1005 N Edison Street у Мілвокі, повідомляє 24 Канал з посиланням на бюро Hartshorne Plunkard.

Якщо його буде завершено, Neutral Edison, або The Edison, матиме 32 поверхи заввишки 375 футів (110 метрів ) та міститиме 353 квартири.

За словами його забудовника, це зробило б її "найвищою будівлею з масивної деревини у світі", випередивши нинішнього володаря титулу, Ascent, який також розташований у Мілвокі .

Будівля є частиною ширшого проєкту забудови з кількома вежами, генеральний план якого розроблено компанією Michael Green Architecture (MGA) на північ від міського Центру виконавських мистецтв Маркуса.

Проект також включає 55-поверховий хмарочос з масивної деревини, спроектований студією. Однак він все ще перебуває на стадії планування. Дизайн будівлі належить власній команді дизайнерів Neutral та архітектурному бюро Hartshorne Plunkard.

