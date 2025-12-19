"Счастливое" число: нашли 77 квартир Миндича в киевских новостройках

Инвестиционный фонд Тимура Миндича за месяц до начала полномасштабной войны заключил сделку на приобретение десятков квартир в киевском жилом комплексе бизнес-класса по цене, значительно ниже рыночной. Разница в стоимости заинтересовала НАБУ.

За сколько Миндич приобрел квартиры?

В январе 2022 года Закрытый венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Генезис", который принадлежал Тимуру Миндичу, заключил 77 договоров купли-продажи квартир, пишет 24 Канал со ссылкой на Экономическую правду.

Соглашение было заключено по первой очереди строительства в ЖК Riverdale, а ее общая сумма составляла 88,4 миллиона гривен.

Средняя цена квадратного метра в этих договорах, по подсчетам, составляла около 18 тысяч гривен с НДС. Для бизнес-класса такая стоимость уже на тот момент выглядела нетипичной. Даже для крупных "пакетных" инвесторов на старте проекта подобные условия считались крайне редкими.

Где расположен ЖК Riverdale?

Жилой комплекс Riverdale строится в Киеве, в зоне, граничащей с долиной реки Совка – притока Лыбеди. Проект предусматривает возведение восьми домов высотой от 6 до 25 этажей.

Архитектурную концепцию разработало бюро "Архиматика". Комплекс задумывали как "город в городе" с собственной инфраструктурой, общественными пространствами и интеграцией природного ландшафта. Одной из ключевых идей стало открытие реки Совка из бетонного коллектора и формирование вокруг него публичного пространства.

Кто является владельцем жилого комплекса?

Застройщиком жилого комплекса Riverdale является компания, которую связывают с народным депутатом от партии ОПЗЖ Дмитрием Исаенко. Именно этот факт, вместе с размером предоставленной скидки, впоследствии стал одним из ключевых элементов общественной дискуссии и расследования сделки.

Важно! На момент заключения договоров Миндич не имел отношения к государственным компаниям и позиционировался как бизнес-партнер Игоря Коломойского и продюсер, связанный с производством телевизионного продукта студии "Квартал 95".

Почему разница в стоимости вызвала вопросы?

По расчетам ЭП, при минимальной рыночной цене около 48 тысяч гривен за квадратный метр в январе 2022 года фонд Миндича должен был бы заплатить за 77 квартир не менее 235 миллионов гривен.

Важно! Фактическая сумма сделки была меньше более чем вдвое. В валютном эквиваленте разница между рыночной и реальной стоимостью достигала минимум 5,2 миллиона долларов.

Скидка более 60% не покрывала даже ориентировочную себестоимость строительства бизнес-класса, которая еще в 2020 году оценивалась на уровне 1 000-1 400 долларов за квадратный метр.

В октябре 2025 года фонд Миндича расторг все 77 договоров, сославшись на существенное нарушение сроков ввода объектов в эксплуатацию, а застройщик обязался вернуть уплаченные средства в течение трех лет.

Что важно знать о расследовании?