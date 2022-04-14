Об этом 14 апреля в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк. Впоследствии аналогичное сообщение обнародовала и его коллега Кира Рудик.

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По его словам, в ходе заседания было объявлено решение СНБО о приостановлении деятельности "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также деятельности фракции ОПЗЖ в украинском парламенте.

Он уточнил, что перед этим нардепы Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич заявили, что выходят из ОПЗЖ. В то же время состоялся отзыв Рабиновича с должности сопредседателя фракции и избрание вместо него Бойко.