Почему говорю, что надо поблагодарить? Потому что после выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности я не узнала свою ленту новостей.

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Все сознательные, адекватные и здравомыслящие граждане написали, что соглашаются со словами президента. Подобные публикации я увидела у политологов, некоторых депутатов и коллег.

Непримиримые враги забыли о распрях и стали на одну сторону, чтобы защитить Украину от агрессора. Многозначительно промолчали разве что Арсен Яценюк и Дмитрий Разумков.

Кто имел противоположную позицию

На другую сторону, а точнее на взлетную полосу, стали лица, которым понадобилось всего 3 дня и 60 чартеров, чтобы покинуть свою Родину. Стоит отметить, что сейчас еще даже не продолжаются военные действия, а есть лишь угроза со стороны России.

Однако они уже взяли свои тревожные чемоданы и вылетели кто куда. А как же?

"Украине нужно освобождение. Народ Украины ждет освобождения", – заявлял Илья Кива. Он так ждал, пока Путин "освободит Украину", что когда тот, кажется, решился, нардеп сказал приходить, но "нас дома нет".

Илья Кива требовал "освобождения для украинцев" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Это же, как я уже сказала в начале, второй раз, когда Путин, сам того не подозревая, проводит тест на выявление раковых опухолей или же предателей в рядах украинских чиновников и власть имущих.

Впервые эта история сработала с Виктором Януковичем. Он так сильно хотел дружить с Россией, что вынужден был собирать вещи и убегать. Правда, нигде, кроме Москвы, его не хотели видеть.

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Эти же его приспешники, мечтающие о "русском мире", предпочитают почему-то "гнилую Европу". Еще 26 января Кива кричал, что карантин Верховной Раде не нужен. Мол, некогда отдыхать – надо о стране думать.

Однако уже 30 января нардеп вылетел в Испанию, чтобы встречать весну на средиземноморском побережье города Аликанте. Там сейчас комфортные 16 градусов тепла. Так почему бы и нет?

"Подгорает" на 24 канале: смотрите видео

Впрочем, чтобы вы ничего лишнего не подумали, я вам сразу скажу, что Кива не сбежал, нет. Просто так совпало, что именно накануне анонсированного российского вторжения его резко начали преследовать за взгляды, инакомыслие и еще за что-то.

Угрозы продолжаются давно. Вы видите и сами становитесь свидетелями того, как в телеграм-каналах и на интернет-ресурсах идут прямые призывы к насилию, к уничтожению русскоязычного населения и всех, кто сейчас говорит о мире,

– заявил одиозный Кива.

Однако депутат забыл добавить, что речь идет о "мире на российских условиях". Поэтому, он бросил русскоязычное население на произвол судьбы и решил спасать собственную контуженную голову.

Кто еще покинул Украину

Следующей, кто заправил полный бак и вылетел в Ригу, была уже Наталия Королевская. В том же месте находится еще один депутат от ОПЗЖ – Юрий Солод.

В то же время семья Левочкиных решила максимально запутать следы и поэтому разделилась. Юлия Левочкина 26 января отправилась в Ниццу: девочкам по нраву Франция. Сергей Левочкин со своим тревожным чемоданом 10 февраля отправился в Венецию. Видимо, Италия ему показалась более комфортной, чтобы переждать возможное российское вторжение.

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Куда мог вылететь Вадим Рабинович? Конечно, в Израиль. У него там было очень много важных дел, но он заболел коронавирусом, поэтому уже в течение 2 недель "очень хочет", но не может вернуться в Украину.

Вадим Рабинович вылетел в Израиль / Фото Getty Images

Игорь Абрамович решил далеко не лететь, потому что может ничего и не будет, так что надо быстро вернуться, пока твоего отсутствия никто не заметил. Поэтому он пока находится в Варшаве.

Если будете искать Татьяну Плачкову, ну вдруг у вас возникнут вопросы по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, членом комитета которого она является, то ищите ее в Вене.

Виталий Борт улетел в Турцию, а Александр Пузанов решил взять пример с Юлии Тимошенко и полетел думать о войне на теплых пляжах "Дубайщины". Нелегкая судьба народного депутата.

Вадим Столар, кстати, также решил отключить мозг и взглянуть на искусство, поэтому ищите его где-то в многочисленных музеях Ниццы.

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В то же время внефракционный Вадим Новинский, наверное, поехал за шлемы договариваться. Он в Мюнхене, если что.

Марченко не отстает

Заметьте, что никто из них не полетел в Россию. Даже жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко. Она решила, что некогда делать вид, что надо спасать самое дорогое – свою собственную жизнь, поэтому отправилась в Беларусь.

Видео как Марченко, которая проходит контроль, сняли украинские пограничники. Жена Медведчука также сделала им замечание, что нельзя ее снимать без предупреждения.

Итак, уезжать из страны в период, когда твой кум снова хочет на нее напасть – это хорошо, а снимать ее на границе было плохо. Вот такие мы невоспитанные. Зато не убегаем из страны, когда враг на границе.

Марченко, как вы поняли, была в сопровождении только охраны, потому что кто-то, я имею в виду Медведчука, должен сидеть дома с электронным браслетом на ноге. Так что в случае чего, у нас есть первый пленный, которого можно потом выгодно обменять.

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Пока это все. Помните, что враг не только может быть извне, но и паразитировать внутри страны. Поэтому, будьте осмотрительными, сохраняйте спокойствие и защищайте Украину.