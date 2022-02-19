Не називатиму конкретних прізвищ, щоб не наразитися на судовий позов. Однак ми точно знаємо, що терміново за кодон вилетіли чартерні літаки, які належать Ахметову, Новінському, Колеснікову, Столару, Абрамовичу та навіть Пінчуку.

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Ну й решта менш відомих, але не менш багатих українців терміново згадали, що у них у Європі бізнесові та особисті справи: корпоративні тренінги, побачення з родичами чи ремонт літака.

Рівень цинізму ОПЗЖ зашкалює

Також за кордоном раптом опинилися 23 народних депутатів. Ну й тут треба розуміти, що з понад 400 осіб, 23 – це небагато. Навіть у мирні часи може й більше наших депутатів одночасно подорожують.

Єдине що, так якось випадково, напевно, склалося, що за кордоном, причому у Європі, опинилася майже уся фракція ОПЗЖ у повному складі. Вони навіть на РНБО в парламенті не з'явилися, коли те засідання збирав Олексій Данілов.

Повний випуск "Про новини" на 24 каналі: дивіться відео (початок теми з 16:10 хвилини)



Рівень цинізму ОПЗЖ реально зашкалює. Вони роками в Україні ратують за дружбу з Москвою, необхідність співпраці з Кремлем, переконують українців, що Росія нам друг, товариш і брат.

Однак як тільки "брат" зібрався йти на нас новою війною, ОПЗЖ майже у повному складі з України дременула. Причому навіть не до Росії, а до Європи, у якій, як відомо, суцільна бездуховність, геї та "натівці".

Це перша для мене така яскрава й промовиста була замальовка цього тижня.

Олігархи передумали

Однак була й друга – усі ті олігархи вирішили повернутися в Україну, щойно їх про це наполегливо попросив Володимир Зеленський.

Тобто ви розумієте, що вони настільки "не бояться" деолігархізації від Зеленського, що після першого ж слова президента наплювали на страх російського вторгнення й оперативно повернулися в Україну.

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Мені точно є за що Зеленського критикувати, але, схоже, з цим своїм антиолігархічним законом він все-таки у "десяточку" влучив.



Зеленський рішуче звернувся до олігархів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Сподіваюсь, в олігархів таки не вийде до травня Зеленського ані підкупити, ані залякати, й антиолігархічний закон перейде у "рішучу фазу".

Чесно кажучи, от таких я воєн в Україні хочу: з олігархами, корупціонерами, хабарниками, продажними суддями й прокурорами. Однак точно не з мирними мешканцями. Це я знову загадав про Володимира Путіна.