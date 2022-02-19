Не називатиму конкретних прізвищ, щоб не наразитися на судовий позов. Однак ми точно знаємо, що терміново за кодон вилетіли чартерні літаки, які належать Ахметову, Новінському, Колеснікову, Столару, Абрамовичу та навіть Пінчуку.

До теми Втекли до "гнилої Європи": ОПЗЖ стала жертвою можливого наступу Путіна

Ну й решта менш відомих, але не менш багатих українців терміново згадали, що у них у Європі бізнесові та особисті справи: корпоративні тренінги, побачення з родичами чи ремонт літака.

Рівень цинізму ОПЗЖ зашкалює

Також за кордоном раптом опинилися 23 народних депутатів. Ну й тут треба розуміти, що з понад 400 осіб, 23 – це небагато. Навіть у мирні часи може й більше наших депутатів одночасно подорожують.

Єдине що, так якось випадково, напевно, склалося, що за кордоном, причому у Європі, опинилася майже уся фракція ОПЗЖ у повному складі. Вони навіть на РНБО в парламенті не з'явилися, коли те засідання збирав Олексій Данілов.

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Рівень цинізму ОПЗЖ реально зашкалює. Вони роками в Україні ратують за дружбу з Москвою, необхідність співпраці з Кремлем, переконують українців, що Росія нам друг, товариш і брат.

Однак як тільки "брат" зібрався йти на нас новою війною, ОПЗЖ майже у повному складі з України дременула. Причому навіть не до Росії, а до Європи, у якій, як відомо, суцільна бездуховність, геї та "натівці".

Це перша для мене така яскрава й промовиста була замальовка цього тижня.

Олігархи передумали

Однак була й друга – усі ті олігархи вирішили повернутися в Україну, щойно їх про це наполегливо попросив Володимир Зеленський.

Тобто ви розумієте, що вони настільки "не бояться" деолігархізації від Зеленського, що після першого ж слова президента наплювали на страх російського вторгнення й оперативно повернулися в Україну.

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Мені точно є за що Зеленського критикувати, але, схоже, з цим своїм антиолігархічним законом він все-таки у "десяточку" влучив.



Зеленський рішуче звернувся до олігархів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Сподіваюсь, в олігархів таки не вийде до травня Зеленського ані підкупити, ані залякати, й антиолігархічний закон перейде у "рішучу фазу".

Чесно кажучи, от таких я воєн в Україні хочу: з олігархами, корупціонерами, хабарниками, продажними суддями й прокурорами. Однак точно не з мирними мешканцями. Це я знову загадав про Володимира Путіна.