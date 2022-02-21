Появился он после выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Начнем не с самой речи президента, а с его встреч на полях конференции.

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Ведь именно кулуарные переговоры имеют куда больший вес, нежели сказанные слова. Хотя выступление Зеленского многое перевернуло с ног на голову.

В кулуарах конференции он провел переговоры с ключевыми западными партнерами и тон этих переговоров был далеко не комплиментарный.

Встреча с вице-президентом США

Во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис Зеленский поблагодарил за оказанную военную помощь, но тут же, в очередной раз, призвал Вашингтон не играть в умиротворение Путина, а ввести анонсированные санкции уже сейчас.

По мнению президента Украины это стало бы самым лучшим сдерживающим фактором против Кремля именно в дипломатическом треке.

Причем уже во время конференции Зеленский не двузначно заявил – если американская разведка располагает сведениями о том, что Россия вот-вот вторгнется, то почему бы не ударить санкциями уже сейчас? Чего ждать?



Зеленский встретился с Камалой Харрис / Фото Alamy

Какая позиция в Вашингтоне

В Вашингтоне немного иного мнения. Уже на встрече с Зеленским Камала Харрис повторила, что США остаются надежным союзником Украины и никогда не станут что-то решать у нас за спиной.

Но всё же они привержены до конца использовать именно дипломатию, а санкции готовы ввести только если Путин вторгнется.

Позже спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что если ввести санкции уже сейчас, это наоборот как раз и может спровоцировать Путина к нападению. Потому они должны оставаться именно сдерживающим фактором.

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Конечно, здесь у меня, как украинца, возникает негодование – но ведь Путин сделал это еще 8 лет назад. Но все же очередной пакет санкций нацелен именно на новое вторжение, увы.

Встреча с Шольцем и Джонсоном

Встретился Зеленский и с канцлером Германии Олафом Шольцом. С ним речь также шла о поисках дипломатического урегулирования конфликта.

Куда более важной оказалась встреча Зеленского с британским премьером Борисом Джонсоном. Отголоски этой самой встречи позже звучали в речах обоих политиков.

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Здесь также шла речь о дипломатии, правда она тут же поддерживалась вполне решительными действиями в вопросе обороноспособности Украины. Вот именно эти слова оказались основой в выступлениях двух лидеров. Давайте эти обращения и разберем.



Зеленский встретился с Джонсоном / Фото с твиттера президента Украины

Зеленский обвинил западных лидеров

Начал свою речь Зеленский с прекрасной исторической аналогии, по сути, обвинив западных лидеров в том, что они забыли уроки истории и прямо сейчас, как когда-то Адольфа Гитлера, пытаются умиротворить Путина.

Слова о Данциге это прекрасная параллель с нынешними событиями в Украине. Если кто-то не знает, что значит выражение "Зачем воевать за Данциг?", коротко объясню.

"Зачем воевать за Данциг?"

Появилось это выражение во Франции в мае 1939 года, когда Гитлер озвучил свои претензии на владение городом Данциг, который входил в состав Польши. По сути Гитлер заявил следующее: или Польша отдает Германии город Данциг, или Германия начинает войну.

На фоне такого ультиматума французский неосоциалист Марсель Деа призвал французов не ввязываться в чужой спор. По мнению Деа, претензии Гитлера на Данциг это не проблема Франции, а, значит, и ввязываться в чужой спор Париж не должен.

Более того! Деа обвинял в провокациях именно поляков. Мол, вместо того чтобы мирно отдать кусок территории немцам, поляки пытаются втянуть всю Европу в ненужную войну.

К сожалению, некоторые страны Европы именно так сегодня воспринимают войну между Украиной и Россией, и предлагают "просто отдать Путину все что он хочет, чтобы не допустить большую войну".

Джонсон стал главным союзником Зеленского

И вот здесь главным союзником Зеленского на мюнхенской конференции стал именно Борис Джонсон, который пристыдил своих европейских коллег, заявив, что если они отведут взгляд от нынешней проблемы, это станет клеймом всей Европы.

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Если же возвращаться к речи Зеленского, то украинский президент раскритиковал всю инфраструктуру нынешней европейской безопасности – ни ООН, ни ОБСЕ больше не работают. Вместо того, чтобы ремонтировать старые механизмы, Зеленский предложил создавать новые.



Зеленский предложил создавать новые механизмы / Фото ОП

К слову, создание альянса между Великобританией, Польшей и Украиной это как раз признак того, что ни Лондон, ни Киев не готовы просто сидеть и наблюдать, как Путин вытирает об ООН ноги, блокируя любые решения по защите Украины от его же агрессии.

Требования Зеленского к НАТО

Выдвинул Зеленский требование и к НАТО, заявив, что разговоры об открытых дверях, сегодня показывают лишь то, что хоть они и открыты, но посторонним туда вход запрещен.

Потому пока Украина лишь на пути к вступлению, НАТО должны дать Украине гарантии безопасности, или же прямо заявить – мы вас не ждем. Это было бы, как минимум, честно.

К слову, у нас есть все основания требовать эти самые гарантии безопасности, ведь они прописаны в Будапештском меморандуме. На Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что созывает подписантов Будапештского меморандума.

Если эта встреча не принесет результатов, Украина готова в одностороннем порядке выйти из обязательств этого документа. А это уже очень громкое заявление.

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Это фактически ультиматум всем подписантам Будапештского меморандума. Если Украина не получит реальных гарантий безопасности, мы имеем полное право в одностороннем порядке выйти из соглашения и всерьёз задуматься о размещении ядерного оружия на своей территории.

Кулеба сказал, каким путем будет идти Украина

К тому же, масла в огонь подлил еще и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который объяснил слова Зеленского и намекнул, каким путем мы будем идти дальше.



Кулеба рассказал о будущем Украины / Пресс-служба МИД Украины

Здесь сразу отмечу 2 важных момента, которые сейчас вызывают дискуссии.

Первый момент

Первое, накануне посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум это обычное соглашение, которое не имеет международных обязательств. Потому никто ничего Украине не должен.

Сразу поясню, после подписания Меморандума, в 1995 году, Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками. То есть слова посла Германии обычная манипуляция.

Второй момент

Второе, очевидно, что Россия откажется от участия в консультациях по гарантиям безопасности для Украины. Бытует мнение, что именно из-за отказа России, обсуждение этого вопроса – невозможно, а потому и Великобритания, и США могут отказаться от участия.

Но сразу разрушу этот миф. В 1994 году документ подписала не группа стран, а каждый подписант отдельно. Следовательно, созывать консультации можно и в неполном составе.

Насколько реалистично, что Киев действительно восстановит ядерный арсенал? Как мне кажется, такая вероятность очень низка.

Ведь для этого нужны огромные деньги и много времени. К тому же это может стать причиной для частичной изоляции Украины, ведь разработка ядерных программ не особо приветствуется на Западе.

Может ли Украина вернуться к ядерному статусу

Если все же допустить появление ядерного оружия в Украине, то скорее это произойдет по иному сценарию. Приведу пример – Германия официально не входит в клуб ядерных держав, но на ее территории находится ядерное оружие. Как так вышло?

Ровно так же как и в случае с Турцией, Италией, или Канадой. Во всех этих странах находится ядерное оружие США. Теперь аккуратно намекну – Великобритания является ядерным государством и она сейчас заинтересована в безопасности восточного фланга НАТО. Но всё же это лишь гипотеза.

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Более реалистичным сценарием мне видится другой – с помощью шантажа и повышения ставок, Украина может добиться реальных гарантий безопасности, причем даже не вступая в НАТО.

В то же время при таком сценарии Запад может дать некие гарантии безопасности и самой России. Это тот самый компромисс, на котором настаивает Кремль. Да, Путин не будет рад этому, но в этом и заключается ловушка.



Путина ждет ловушка / Фото Getty Images

Первые признаки такого обхода вопроса вступления в НАТО уже происходят. Например, сегодня (21 января – 24 канал) стало известно, что Евросоюз запускает в Украине тренировочную военную миссию. То есть ЕС в Украине станет больше, но в то же время, это нельзя расценить как расширение НАТО.

К тому же, сейчас уже все методы хороши. Ведь, по словам британского МИДа, операция по вторжению в Украину уже запущена в Кремле. Если Запад в очередной раз не выполнит своих обязательств, то случится то, о чем сказал Джонсон.

Кто должен гарантировать безопасность Украины

Кроме того, Зеленский, выступая в Мюнхене, не просто так заявил, что все площадки по безопасности в Европе уже не работают, а потому пора создавать новые форматы. Дмитрий Кулеба предложил тот самый новый формат.

Давайте еще раз зафиксируем – Украина предлагает новый формат для обсуждения деэскалации российской агрессии, участниками которого должны стать не только подписанты Будапештского меморандума, а в целом:

Россия;

Китай;

США;

Великобритания;

Франция;

Германия;

Турция;

конечно же, Украина.

Именно эти страны должны гарантировать нам безопасность. Фактор того, что Украина может возобновить ядерный статус, если не получит гарантий, это скорее мотиватор для Запада не просто говорить о гарантиях, а наконец их предоставить.

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Поэтому резюмируя, для Украины не стоит вопрос восстановления ядерного статуса, просто мы вышли на совершенно новый уровень переговоров, требуя гарантий безопасности, отчасти используя российские методы шантажа.