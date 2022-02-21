Об этом сказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. Он трактует заявление президента Владимира Зеленского в Мюнхене как "намерение Украины создать ядерное оружие".

Раньше Возвращать ядерный статус Украины неправильно, – Зеленский

Хотел бы обратить внимание на заявление Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть статус ядерной страны. Это крайне опасно,

– сказал Шойгу.

По его словам, во времена СССР в Украине якобы было оборудование, технологии и специалисты для этого. Шойгу утверждает, что якобы и сейчас эти возможности больше, чем у Ирана или даже Северной Кореи.

Что говорил Зеленский в Мюнхене

Президент Украины в рамках Мюнхенской конференции заявил о созыве государств-гарантов Будапештского меморандума и Совбеза ООН. Зеленский заявлял, если этого не произойдет, можно считать, что Будапештский меморандум аннулирован.

"За отказ от ядерного потенциала мы получили гарантию безопасности. Того оружия у нас нет, безопасности у нас нет", – подчеркивал президент.

Обратите внимание! Будапештский меморандум заключили 5 декабря 1994 года Украина, Россия, Великобритания и США. Украине обещали гарантии безопасности из-за приобретения ею неядерного статуса. В тот же день Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Заметим, президент США Джо Байден не думает, что Путин даже отдаленно рассматривает возможность использования ядерного оружия. По словам Байдена, глава Кремля сосредоточен на том, чтобы убедить мир, что он может изменить динамику в Европе.

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