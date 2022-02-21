Про це сказав глава міноборони Росії Сергій Шойгу. Він трактує заяву президента Володимира Зеленського у Мюнхені як "намір України створювати ядерну зброю".

Раніше Повертати ядерний статус України неправильно, – Зеленський

Хотів би звернути увагу на заяву Зеленського про те, що вони припускають і хотіли б повернути статус ядерної країни. Це вкрай небезпечно,

– сказав Шойгу.

За його словами, в часи СРСР в Україні нібито було обладнання, технології та фахівці для цього. Шойгу стверджує, що нібито й зараз ці можливості більші, ніж в Ірану чи навіть Північної Кореї.

Що говорив Зеленський у Мюнхені

Президент України в межах Мюнхенської конференції заявив про скликання держав-гарантів Будапештського меморандуму і Радбезу ООН. Зеленський заявляв, якщо цього не станеться, можна вважати, що Будапештський меморандум анульовано.

"За відмову від ядерного потенціалу ми отримали гарантію безпеки. Тої зброї у нас немає, безпеки у нас немає", – наголошував президент.

Новина доповнюється...