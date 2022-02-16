Не было даже конкретных угроз, только слухи. Об этом в эфире 24 канала рассказал член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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Казанский: Самое смешное, что бежали не в Россию

По его словам, бежать начали не те люди, которые должны были бы бояться России, являющиеся ее противниками и стоящие на антипутинской позиции. Они, наоборот, остались на территории Украины.

Бежать начали люди, от которых это ожидали в последний момент – пророссийские политики из партии Виктора Медведчука. Половина фракции ОПЗЖ вместе с родственниками, помощниками, бизнес-партнерами вылетели из Украины на чартерах, скрылись. Самое смешное, что бежали не в Россию, а в страны Запада, входящие в НАТО. Денис Казанский Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист

Журналист напомнил, что только народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, на которого наложили санкции, не смог иначе поступить, и ему пришлось уехать в Беларусь, надеясь, что так он не попадет в "лапы российских военных".

Напомним! Олег Волошин и Тарас Козак попали в санкции Минфина США. Согласно информации министерства, соответствующие лица действуют по указанию ФСБ.

Соответствующая ситуация, считает Казанский, смешна в частности потому, что эти люди нас убеждали годами, что якобы в Украине – гражданская война, а Россия – наш друг и партнер.

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Формально они не нарушили закон

Казанский отметил, что нардепы постоянно говорили, что угрозы нет, а россияне – якобы наши "братья". Как только появились сообщения, что эти "друзья" и "братья" могут атаковать, все в панике собрали вещи и скрылись. Такое отношение к "братьям" удивительно.

В очередной раз мы увидели, что эти люди, во-первых, трусы. Во-вторых, очень лживы и фальшивы. На публику они говорят одно, а сами прекрасно знают, что Россия – это агрессор и может убивать людей.

– подчеркнул Казанский.

Самое главное, по его мнению, – это политическая ответственность. Ведь нардепы от ОПЗЖ формально не нарушили ни одного закона. "Их поступок аморальный, скотский, но он не подпадает ни под одну статью уголовного кодекса", – добавил он.

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