Адже не було навіть конкретних загроз, лише чутки. Про це в ефірі 24 каналу розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
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Казанський: Найсмішніше, що втекли не до Росії
За його словами, втікати почали не ті люди, які повинні були б боятися Росії, які є її противниками і мають антипутінську позицію. Вони навпаки залишилися на території України.
Втікати почали люди, від яких це очікували в останній момент – проросійські політики з партії Віктора Медведчука. Половина фракції ОПЗЖ разом із родичами, помічниками, бізнеспартнерами вилетіли з України на чартерах, втекли. Найсмішніше, що втекли не до Росії, а до країн Заходу, які входить в НАТО.
Журналіст нагадав, що лише народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, на якого наклали санкції, не зміг інакше вчинити і йому довелось поїхати в Білорусь, сподіваючись, що так він не потрапить в "лапи російських військових".
Відповідна ситуація, вважає Казанський, є смішною зокрема через те, що ці люди нас переконували роками, що нібито в Україні – громадянська війна, а Росія – наш друг і партнер.
Повна трансляція Дениса Казанського: дивіться відео
Формально вони не порушили закон
Казанський зауважив, що нардепи постійно говорили, що загрози немає, а росіяни – нібито наші "брати". Щойно з'явились повідомлення, що ці "друзі" і "брати" можуть атакувати, всі в паніці зібрали речі і втекли. Таке ставлення до "братів" є дивними.
Вкотре ми побачили, що ці люди, по-перше, є боягузами. По-друге, дуже брехливими та фальшивими. На публіку вони говорять одне, а самі чудово знають, що Росія – це агресор і може вбивати людей,
– наголосив Казанський.
Найголовніше, на його думку, це політична відповідальність. Адже нардепи від ОПЗЖ формально не порушили жодного закону. "Їхній вчинок аморальний, скотський, але він не підпадає під жодну статтю кримінального кодексу", – додав він.
Нардепи втекли з України: що відомо
- Ще 13 лютого з території України почала вилітати рекордна кількість чартерів і приватних літаків із бізнесменами, олігархами та нардепами.
- У "Слузі народу" назвали такий вчинок аморальним. Про це сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
- Невдовзі до "втікачів" звернувся сам Президент України Володимир Зеленський. Він звернувся до олігархів, наголосивши, що їхньою силою є не гроші, а громадянська позиція.
- За інформацією ЗМІ, 15 лютого до України повернувся олігарх Рінат Ахметов.