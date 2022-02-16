Адже не було навіть конкретних загроз, лише чутки. Про це в ефірі 24 каналу розповів член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Казанський: Найсмішніше, що втекли не до Росії

За його словами, втікати почали не ті люди, які повинні були б боятися Росії, які є її противниками і мають антипутінську позицію. Вони навпаки залишилися на території України.

Втікати почали люди, від яких це очікували в останній момент – проросійські політики з партії Віктора Медведчука. Половина фракції ОПЗЖ разом із родичами, помічниками, бізнеспартнерами вилетіли з України на чартерах, втекли. Найсмішніше, що втекли не до Росії, а до країн Заходу, які входить в НАТО. Денис Казанський Член української делегації у Тристоронній контактній групі, журналіст

Журналіст нагадав, що лише народний депутат від ОПЗЖ Олег Волошин, на якого наклали санкції, не зміг інакше вчинити і йому довелось поїхати в Білорусь, сподіваючись, що так він не потрапить в "лапи російських військових".

Нагадаємо! Олег Волошин та Тарас Козак потрапили під санкції Мінфіну США. Згідно з інформацією міністерства, відповідні особи діють за вказівкою ФСБ.

Відповідна ситуація, вважає Казанський, є смішною зокрема через те, що ці люди нас переконували роками, що нібито в Україні – громадянська війна, а Росія – наш друг і партнер.

Повна трансляція Дениса Казанського: дивіться відео

Формально вони не порушили закон

Казанський зауважив, що нардепи постійно говорили, що загрози немає, а росіяни – нібито наші "брати". Щойно з'явились повідомлення, що ці "друзі" і "брати" можуть атакувати, всі в паніці зібрали речі і втекли. Таке ставлення до "братів" є дивними.

Вкотре ми побачили, що ці люди, по-перше, є боягузами. По-друге, дуже брехливими та фальшивими. На публіку вони говорять одне, а самі чудово знають, що Росія – це агресор і може вбивати людей,

– наголосив Казанський.

Найголовніше, на його думку, це політична відповідальність. Адже нардепи від ОПЗЖ формально не порушили жодного закону. "Їхній вчинок аморальний, скотський, але він не підпадає під жодну статтю кримінального кодексу", – додав він.

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