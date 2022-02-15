Про можливе повернення олігарха стало відомо ввечері 15 лютого. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

Зауважте В Ахметова запевнили, що олігарх повернеться в Україну й 16 лютого буде у Маріуполі

Борт прилетів з Франції

За даними Flightradar24, борт олігарха Ріната Ахметова вилетів з Парижу. Чартер приземлився у Запоріжжі.



Літак Ахметова прилетів до України / Скриншот Михайла Ткача

Михайло Ткач згодом зазначив, що на борту був Ахметов.

Кілька олігархів та політиків вилетіли з України

13 лютого в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україну покинули понад десять олігархів та бізнесменів. Серед них і Рінат Ахметов.

Наступного ж дня стало відомо, що 23 нардепи перебувають закордоном. З них 12 – від ОПЗЖ.

Президент Володимир Зеленський увечері 14 лютого звернувся до олігархів із закликом повернутися та продемонстувати свою громадянську позицію. Депутатам на повернення глава держави дав добу.

Олігархи покинули Україну: дивіться відео