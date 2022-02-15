Щонайменше, у цьому запевнила речниця бізнесмена Ганна Терехова. Зауважимо, деякі західні ЗМІ називали саме 16 лютого як дату можливого нового вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, 13 лютого Уряд виділив понад 16 мільярдів, щоб розблокувати польоти над Україною

Ахметов не буде за кордоном і запланував відвідати Маріуполь

В українських ЗМІ та мережі поширилася інформація, що представники великого бізнесу залишають територію України на тлі зростання загрози російського вторгнення. Водночас західні медіа навіть називали дату нападу – 15 чи 16 лютого.

Серед тих, хто виїхав, називали й найбагатшу людину України Ріната Ахметова. А проте у його пресслужбі запевнили, що якраз у "гарячу дату", 16 лютого, бізнесмен буде в Маріуполі.

Рінат Ахметов у середу буде в Маріуполі,

– сказала речниця олігарха Ганна Терехова.

Зверніть увагу:

У переддень в українських ЗМІ з'явилася інформація, що кілька власників крупного бізнесу (як-от Борис Колесніков, Ігор Абрамович та Рінат Ахметов) вилетіли з України приватними літаками.

А 1 лютого стало відомо, що правоохоронці здійснили обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі, більшість акцій якого – власність Ріната Ахметова.

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